Американец Дэвис стал соперником Магомедшарипова на турнире UFC в Далласе 

ТАСС, 29 августа. Новым соперником российского бойца смешанного стиля Забита Магомедшарипова на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 228 стал американец Брэндон Дэвис. Об этом американец сообщил в своем Instagram.
Предыдущий соперник Магомедшарипова мексиканец Яир Родригес снялся с поединка из-за травмы.
Турнир UFC 228 пройдет 8 сентября в Далласе. Главным боем вечера станет поединок за чемпионский титул в полусреднем весе. Действующий чемпион американец Тайрон Вудли проведет защиту пояса против англичанина Даррена Тилла. Также в рамках вечера состоится титульный бой в легком весе между представительницей Перу Валентиной Шевченко и американкой Никко Монтаньо.
В активе 27-летнего Магомедшарипова 15 побед и одно поражение в ММА. У 28-летнего Дэвиса девять побед и четыре поражения.