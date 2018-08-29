Ещё
Американец Дэвис стал соперником Магомедшарипова на турнире UFC в Далласе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Американец Дэвис стал соперником Магомедшарипова на турнире UFC в Далласе 

ТАСС 1 час назад
Фото: Vringe.com
ТАСС, 29 августа. Новым соперником российского бойца смешанного стиля Забита Магомедшарипова на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 228 стал американец Брэндон Дэвис. Об этом американец сообщил в своем Instagram.
Предыдущий соперник Магомедшарипова мексиканец Яир Родригес снялся с поединка из-за травмы.
Турнир UFC 228 пройдет 8 сентября в Далласе. Главным боем вечера станет поединок за чемпионский титул в полусреднем весе. Действующий чемпион американец Тайрон Вудли проведет защиту пояса против англичанина Даррена Тилла. Также в рамках вечера состоится титульный бой в легком весе между представительницей Перу Валентиной Шевченко и американкой Никко Монтаньо.
В активе 27-летнего Магомедшарипова 15 побед и одно поражение в ММА. У 28-летнего Дэвиса девять побед и четыре поражения.
ТАСС: последние новости
Макгрегор отказался заниматься в зале Мэйуэзера перед боем с Нурмагомедовым Боксер Мэйуэзер предложил Макгрегору помощь при подготовке к бою с Нурмагомедовым Минаков улучшил контракт с Bellator и проведет бой до конца года
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена Погребняка поразила неожиданным решением12
«С такими бедрами она нам не нужна»5
Отказала России48
США против России: «Надеемся, РУСАДА не восстановят»8
Что стало с Липницкой36
Видео
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
06:47
Почему Домрачева уехала из России
Биатлон
06:01
«Нужно уходить»: почему покидают Тутберидзе
Фигурное катание
00:58
Жена Погребняка поразила неожиданным решением
Футбол
00:44
«С такими бедрами она нам не нужна»
Биатлон
02:15
Черчесов объяснился за отсутствие Смолова в сборной
Футбол
00:08
Смолов пошутил над своим провалом на ЧМ-2018
Футбол
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение