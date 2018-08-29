Американец Дэвис стал соперником Магомедшарипова на турнире UFC в Далласе

Предыдущий соперник Магомедшарипова мексиканец Яир Родригес снялся с поединка из-за травмы.

Турнир UFC 228 пройдет 8 сентября в Далласе. Главным боем вечера станет поединок за чемпионский титул в полусреднем весе. Действующий чемпион американец Тайрон Вудли проведет защиту пояса против англичанина Даррена Тилла . Также в рамках вечера состоится титульный бой в легком весе между представительницей Перу Валентиной Шевченко и американкой Никко Монтаньо.

В активе 27-летнего Магомедшарипова 15 побед и одно поражение в ММА. У 28-летнего Дэвиса девять побед и четыре поражения.