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Сменился соперник Забита Магомедшарипова на турнире UFC 228
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Сменился соперник Забита Магомедшарипова на турнире UFC 228 

Mirmol.ru 52 минуты назад
Фото: Mirmol.ru
Сменился соперник Забита Магомедшарипова на турнире UFC 228Выступающий в UFC дагестанский боец Забит Магомедшарипов не проведет, как было запланировано, поединок на турнире UFC 228 против мексиканца Яира Родригеса.
Причина срыва боя — травма, которую получил недавно мексиканский боец. На замену ему в поединке с Магомедшариповым выйдет Брэндон Дэивс.
28-летний американец провел в UFC 3 боя, проиграв в 2 из них. Забит Магомедшарипов ведет в UFC серию из трех побед. Всего в карьере дагестанца 15 побед при 1 поражении.
Фото: hw1.ru
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