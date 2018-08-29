Сменился соперник Забита Магомедшарипова на турнире UFC 228

Сменился соперник Забита Магомедшарипова на турнире UFC 228Выступающий в UFC дагестанский боец Забит Магомедшарипов не проведет, как было запланировано, поединок на турнире UFC 228 против мексиканца Яира Родригеса

Причина срыва боя — травма, которую получил недавно мексиканский боец. На замену ему в поединке с Магомедшариповым выйдет Брэндон Дэивс.

28-летний американец провел в UFC 3 боя, проиграв в 2 из них. Забит Магомедшарипов ведет в UFC серию из трех побед. Всего в карьере дагестанца 15 побед при 1 поражении.

Фото: hw1.ru