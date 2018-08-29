Мейвезер ответил на оскорбления Макгрегора

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший ответил экс-чемпиону UFC Конору Макгрегору за высказывания в свой адрес. Соответствующий пост американец разместил у себя в Instagram.

«Самое лёгкое девятизначное число (намёк на гонорар от боя с Макгрегором — ред.), которое я когда-либо заработал! Вся работа — это что? (All work is what?)», — написал Мейвезер.

«All work is that? Easy work! (лёгкая работа)» является частым изречением Мейвезера.

Ранее экс-чемпион UFC Конор Макгрегор отказался принимать помощь от боксёра заявив, чтобы «все Мейвезеры пошли к чёрту».

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях накануне сообщил, что готов помочь Конору подготовиться к поединку с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, предложив тренироваться ирландцу в его зале.

В августе 2017 года Мейвезер был соперником Макгрегора в поединке по правилам бокса, в котором американец одержал победу в десятом раунде. За поединок боксёр заработал 350 млн долларов.

Макгрегор проведет бой с Нурмагомедовым 6 октября в рамках UFC 229.