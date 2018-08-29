Макгрегор отказался заниматься в зале Мэйуэзера перед боем с Нурмагомедовым

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор отказался заниматься в зале американского боксера Флойда Мэйуэзера — младшего перед боем с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Mirror.

Ранее бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Мэйуэзер рассказал, что готов предоставить ирландскому бойцу собственный тренировочный зал для подготовки к бою с россиянином.

"Между нами нет мира. Выходи на бой или уйди с дороги", — заявил Макгрегор.

Бой за титул чемпиона UFC в легком весе между действующим обладателем пояса Нурмагомедовым и Макгрегором пройдет 6 октября в Лас-Вегасе на турнире UFC 229.

В 2017 году Мэйуэзер и Макгрегор провели бой по правилам бокса, поединок прошел в Лас-Вегасе 27 августа и завершился победой американца техническим нокаутом в 10-м раунде.