Чеченский боец UFC отреагировал на оскорбления Макгрегора

Ранее сообщалось, что Макгрегор в своем инстаграме написал пост о взаимоотношениях между чеченцами и дагестанцами.

"Все мне пишут, что мне надо ответить этому ублюдку, но для чего? Чтобы просто сказать, что я ему ответил? В свои 27 лет я ни одному человеку не дал себя оскорбить, мои близкие знают, о чем я говорю. Время покажет, кто есть кто, просто наблюдайте", — написал россиянин в своем инстаграме.