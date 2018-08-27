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Чеченский боец UFC отреагировал на оскорбления Макгрегора
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Чеченский боец UFC отреагировал на оскорбления Макгрегора 

Газета.Ru 27 августа 2018
Фото: Газета.Ru
Боец смешанных единоборств (MMA) Зубайра Тухугов отреагировал на оскорбительные выпады экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора в его адрес, передает "Советский спорт".
Ранее сообщалось, что Макгрегор в своем инстаграме написал пост о взаимоотношениях между чеченцами и дагестанцами.
"Все мне пишут, что мне надо ответить этому ублюдку, но для чего? Чтобы просто сказать, что я ему ответил? В свои 27 лет я ни одному человеку не дал себя оскорбить, мои близкие знают, о чем я говорю. Время покажет, кто есть кто, просто наблюдайте", — написал россиянин в своем инстаграме.
Свой ближайшие поединок Тухугов проведет против ирландца Артема Лобова на турнире UFC Fight Night 138.
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