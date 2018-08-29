Шемрок: Кормье — прекрасный соперник для Леснара в первом бою против возвращения

Легенда ММА Кен Шемрок прокомментировал предстоящий бой за титул в тяжёлом весе UFC между Броком Леснаром и Даниэлем Кормье

«Даниэль Кормье — прекрасный соперник для Брока Леснара в первом бою против возвращения. Они оба хороши в стойке и обладают прекрасной борьбой. Но есть одно «но» — Брок сильнее и крупнее Кормье. Так что Даниэл — удачный вариант для возвращения Леснара.

Важный момент заключается в том, что во времена, когда Леснар начинал свою карьеру в UFC, в организации не было крупных бойцов в тяжёлом весе. Они хорошо били, но мало кто хорошо боролся в партере. Сейчас ММА изменились. Кормье — прекрасный перезапуск карьеры, но пока не совсем понятно что Леснару делать дальше», — приводит слова Кена Шемрока ProWrestling.