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Шемрок: Кормье — прекрасный соперник для Леснара в первом бою против возвращения
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Шемрок: Кормье — прекрасный соперник для Леснара в первом бою против возвращения 

Чемпионат.com 1 час назад
Легенда ММА Кен Шемрок прокомментировал предстоящий бой за титул в тяжёлом весе UFC между Броком Леснаром и Даниэлем Кормье.
«Даниэль Кормье — прекрасный соперник для Брока Леснара в первом бою против возвращения. Они оба хороши в стойке и обладают прекрасной борьбой. Но есть одно «но» — Брок сильнее и крупнее Кормье. Так что Даниэл — удачный вариант для возвращения Леснара.
Важный момент заключается в том, что во времена, когда Леснар начинал свою карьеру в UFC, в организации не было крупных бойцов в тяжёлом весе. Они хорошо били, но мало кто хорошо боролся в партере. Сейчас ММА изменились. Кормье — прекрасный перезапуск карьеры, но пока не совсем понятно что Леснару делать дальше», — приводит слова Кена Шемрока ProWrestling.
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