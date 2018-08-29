Американский боец Джон Джонс хочет вернуться в UFC уже в этом году

МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин /. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американец Джон Джонс хотел бы завершить дело с Американским антидопинговый агентством (USADA) и вернуться в спорт в 2018 году. Об этом спортсмен заявил ТАСС.

В настоящее время USADA ведет расследование в отношении спортсмена после нарушения им антидопинговых правил.

"Вернуться хотел бы как можно раньше, в этом году, это просто моя мечта, — сказал Джонс. — Но пока продолжается разбирательство с USADA. Главный бой, который я хотел бы провести, — это поединок против Дэниела Кормье, он чемпион, он лучший. Он боец высочайшего уровня, он справился со Стипе Миочичем".

В августе прошлого года стало известно, что Джонс провалил допинг-тест. Проба, давшая положительный результат на туринабол, была сдана 28 июля, в преддверии боя против Кормье за чемпионский пояс UFC. Поединок, который прошел 30 июля, завершился победой Джонса нокаутом в третьем раунде, однако после сообщения о положительной допинг-пробе спортсмена руководство UFC приняло решение лишить его титула. Впоследствии боец был добровольно протестирован 7 декабря в США с целью доказать свою невиновность в нарушении антидопинговых правил, тест дал отрицательный результат.

Это не первый допинг-скандал с участием Джонса, в июле 2016 года он был уличен в употреблении блокатора эстрогенов перед турниром UFC 200, соперником Джонса также должен был быть Кормье. В итоге Джонс был дисквалифицирован на один год.