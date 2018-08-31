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Бойца UFC оправдали по делу о домашнем насилии
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Бойца UFC оправдали по делу о домашнем насилии 

Газета.Ru + ещё 7 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Известный боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ник Диас оправдан судом по делу о домашнем насилии, сообщает "Советский спорт".
В мае 2017 года спортсмена арестовали по обвинению в том, что он избивал и душил девушек.
"Мы благодарны обвинению, что разбирательство было объективным, а нам вынесли оправдательный приговор. Особенно в свете решения присяжных, которые не нашли оснований для продолжения дела", — приводит слова адвоката Диаса Росса Гудмана MMA Mania.
UFC на момент ареста 35-летнего бойца приостановил с ним контракт на время следствия.
Ранее сообщалось, что Диас арестован по обвинению в домашнем насилии.
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