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Чемпион UFC Джонс не исключил возможности проведения боя в России
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Чемпион UFC Джонс не исключил возможности проведения боя в России 

Газета.Ru + ещё 3 24 минуты назад
Фото: UFC
Американский боец, самый молодой чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) за всю его историю Джон Джонс признался, что не исключает возможности проведения одного из боев в России, пишет Sport24.
"Взаимоотношения с президентом UFC Дэной Уайтом? Эти взаимоотношения не плохие, но и не самые лучшие. Я уважаю его. Он много и тяжело работает на благо компании. Конечно, мне бы хотелось общаться с ним потеплее. Созвониться, встретиться поговорить… Но, повторюсь, я уважаю этого человека.
Появлялось ли желание выступить где-то кроме UFC? Естественно. Такие мысли посещали неоднократно. Тем не менее, пробыв так долго вне игры, я понимаю, что UFC — это высочайшая точка карьеры. Именно поэтому я хочу продолжать драться здесь. Меня все устраивает. Тут сильная оппозиция, хорошие гонорары. Нет причин менять место дислокации. Но я не исключаю, что в будущем выступлю где-то еще. Почему бы и не в России", — заинтриговал Джонс.
Ранее стало известно имя нового соперника российского бойца UFC Магомедшарипова.
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