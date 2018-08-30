Чемпион UFC Джонс не исключил возможности проведения боя в России

Американский боец, самый молодой чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) за всю его историю Джон Джонс признался, что не исключает возможности проведения одного из боев в России, пишет Sport24.

"Взаимоотношения с президентом UFC Дэной Уайтом? Эти взаимоотношения не плохие, но и не самые лучшие. Я уважаю его. Он много и тяжело работает на благо компании. Конечно, мне бы хотелось общаться с ним потеплее. Созвониться, встретиться поговорить… Но, повторюсь, я уважаю этого человека.

Появлялось ли желание выступить где-то кроме UFC? Естественно. Такие мысли посещали неоднократно. Тем не менее, пробыв так долго вне игры, я понимаю, что UFC — это высочайшая точка карьеры. Именно поэтому я хочу продолжать драться здесь. Меня все устраивает. Тут сильная оппозиция, хорошие гонорары. Нет причин менять место дислокации. Но я не исключаю, что в будущем выступлю где-то еще. Почему бы и не в России", — заинтриговал Джонс.

Ранее стало известно имя нового соперника российского бойца UFC Магомедшарипова.