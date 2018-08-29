Турнир сильнейших: в Крыму соревнуются бойцы ММА из 11 стран

ЯЛТА, 29 авг, — РИА Новости Крым. В Ялте стартовал международный турнир по смешанным единоборствам «Крым Rush. Прощай, оружие!». В нем принимают участие девять пар спортсменов из России, Украины, Хорватии, Афганистана, США, Молдавии, Узбекистана и Грузии, а также Южной Осетии, ДНР, ЛНР.

Организатором турнира выступил Международный фонд помощи ветеранам и инвалидам спорта «IFAVIS», который выбрали для мероприятия слоган — «Воины против войны».

"Я хочу, чтобы все войны начинались и заканчивались так, как идет бой на ринге: после его завершения противники обязательно жмут друг другу руку, — объясняет выбранный лозунг организатор турнира, вице-президент Федерации спортивной борьбы России Григорий Карамалак. — Мы проводим этот турнир, чтобы завтра в секции бокса или борьбы пришли записываться больше мальчиков и девочек, которые выбирают спорт, потому что это — сила воли и характер".

В главном событие турнира — поединок чемпион мира по универсальному бою россиянин Мариф Пираев, по прозвищу «Пиранья», и обладатель черного пояса по джиу-джитсу, бывший боец UFC американец Джим Алерс по прозвищу «Зверь».

"Мне много говорили о России, но ехал сюда, понимая, что не встречу никаких опасностей. Сейчас я счастлив и готов к бою: тренировался как обычно, не под конкретного бойца, а под себя, чтобы быть в наилучшей форме. Я жду, что бой будет зрелищным — потому что я всегда выступаю для зрителей. Но надеюсь, что в конце судья поднимет мою руку", — поделился с РИА Новости Крым Джим Алерс.

Организаторы отмечают, что турнир ММА в Ялте собрал не менее шести тысяч зрителей.