Бойцы MMA играют по-грязному. На допинге даже звезды

Не все бойцы MMA ограничиваются одними лишь тренировочными лагерями. Некоторые ребята позволяют себе срезать углы или от души повеселиться перед поединком. Кто из звезд боев без правил напрочь позабыл об антидопинговых правилах и чего это им стоило — в материале «Ленты.ру»

Джон Джонс — парень, которому сложно симпатизировать. Таланта американцу не занимать: нестандартная ударная техника вкупе с уверенной борьбой в партере. Он мог стать Майклом Джорданом от смешанных единоборств — у Джонса 13 побед подряд в Абсолютном борцовском чемпионате (UFC) — но поведение вне октагона, кажется, накрыло его перспективы медным тазом.

Джонс трижды поднимал над головой чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе. И ровно столько же раз ему приходилось расставаться с титулом. Последняя выигранная битва в октагоне против Дэниеля Кормье в июле 2017-го обернулась проигранной войной. Кровь Джонса вновь оказалась с примесями — в организме атлета сохранились следы туринабола (анаболического стероида). Он снова лишился титула, заработал штраф в 205 тысяч долларов и был отлучен от выступлений. В ближайшие три года появления Джонса в клетке можно не ждать.

Самая резонансная находка допинг-офицеров в карьере опального чемпиона также связана с Кормье. На UFC 182 Джонс попросту уничтожил ветерана, нанеся 126 ударов и пропустив почти вдвое меньше. Поединок Джонс — Кормье стал украшением вечера. Но музыка играла недолго.

Вскоре выяснилось, что в пробах, взятых у Джонса перед UFC 182, обнаружился метаболит кокаина. В момент, когда информация была обнародована, американец, как оказалось, уже покаялся руководству промоушена и записался на реабилитацию. Глава UFC Дэйна Уайт даже отметил, что гордится своим подопечным. Точнее, его готовностью признать ошибки и встать на путь исправления. По правилам Всемирного антидопингового агентства (WADA) наличие в организме этого метаболита вне соревнований не является поводом для отстранения атлета от боя. С точки зрения закона, победа над Кормье, как ни парадоксально, оказалась «чистой».

В подготовке к реваншу против Кормье Джонс уже явно не жалел об употреблении кокаина. Словесная перепалка в эфире подарила одну из самых мужицких цитат в истории UFC.

«Этот парень действительно на бой собрался? — начал Кормье. — Или он снова облажается — нажрется стероидов и обнюхается кокаина с проститутками?»

Ответ Джонса в пору поставить в золотую рамочку: «У меня было два охренительных уикенда. Во время первого у меня был кокаин. Во время второго я надрал тебе задницу».

О Броке Леснаре можно сказать многое, но только не в его присутствии. Внушительная «физика» сделала его одним из самых ярких рестлеров в истории. А в совокупности с неплохими навыками борьбы позволила самому Броку наскоком взять титул UFC уже в четвертом бою — ему хватило всего двух раундов, чтобы победить чемпиона в тяжелом весе Рэнди Кутюра.

Леснар — единственный атлет, устрашающий как в реальных боях, так и в постановках. Но, как многие догадывались, есть один нюанс. Брок — детище профессионального рестлинга. А от этого ремесла за версту несло запрещенными препаратами уже в 1980-х. Стероидные скандалы вспыхивали тут и там. Вспомнить только кошмарную судьбу Криса Бенуа: многолетнее употребление запрещенных препаратов сделало прославленного рестлера убийцей собственной жены и ребенка. В начале 1990-х сам босс WWE Винс Макмэн уже воспринимался рядовыми американцами как своего рода наркоторговец.

Потому неудивительно, что попав под куда более пристальный контроль в UFC, Леснар прокололся. У него был шанс выйти из промоушена чистым после проигранного поединка против Алистера Оверима (у которого, кстати, зашкалили тогда показатели по тестостерону). Но Брок сослался на проблемы с желудком и объявил о завершении карьеры бойца MMA.

Тем не менее, к UFC 200 Леснар неожиданно стал чувствовать себя лучше. В соперники ему выпал Супер Самоанец — Марк Хант . И если на стороне Леснара были его незаурядные данные, то у Ханта, кикбоксера-чемпиона в прошлом, было целых два нокаутирующих аргумента против — его кулаки.

Несмотря на старания и порой умелые уходы от попыток перевести схватку в борьбу со стороны Леснара, Хант проиграл судейским решением. Разочарование новозеландца переросло в настоящую злобу в адрес «читеров». После боя оказалось, что Леснар нарастил мышцы не на каше с маслом. В организме гиганта обнаружили кломифен — препарат, блокирующий выработку гормона эстрогена. Сам по себе кломифен не относится к анаболическим стероидам, но в определенных кругах известен именно как их «компаньон».

Сейчас Брок снова рвется в бой. Он уже появился на ринге, устроив шоу с толкотней и треш-током после победы Дэниеля Кормье над Стипе Миочичем.

Один из самых опасных мастеров джиу-джитсу в современном MMA — американский тяжеловес Фрэнк Мир . Именно ему покорилось сомнительное достижение — сломать сопернику руку в октагоне. Спросите любого эксперта — для нанесения такого урона требуется реальная мощь. Причем пострадал не кто-нибудь, а Родриго Ногейра. Которому, можно сказать, на роду было написано практиковать бразильское джиу-джитсу.

Мир тоже оказался не без греха. Пострадавшим снова был Марк Хант. К слову, новозеландец не раз призывал коллег быть мужиками и не жульничать. Самоанца можно понять: бои с Миром и Леснаром признаны несостоявшимися. Но никто не вернет Ханту его здоровье. И более того, если позволить себе спекуляции, кто может поручиться, что и другие соперники новозеландца не промышляли допингом?

В 2016 году Мир нокаутировал Ханта на UFC Fight Night 85. Позже в организме американца обнаружили следы уже упомянутого выше туринабола. Сам Мир отрицал сознательный прием препарата. По его версии, туринабол мог попасть в его организм вместе с зараженным мясом. Причем клял американец мясо австралийского кенгуру.

«Это, вероятно, был мой последний бой. Мой возраст не даст мне продолжать», — говорил Мир. Это оказалось правдой лишь в рамках UFC. Подписав контракт с Bellator, американец получил бой с легендой MMA Федором Емельяненко . И, вероятно, забыл перед ним подкрепиться нашпигованной туринаболом кенгурятиной, проиграв нокаутом в первом раунде.

Боб Сапп , как ни странно, не становился жертвой допинг-офицеров. Тем не менее, при взгляде на этого бойца (в лучшие его годы) кажется, что в детстве он свалился в чан со стероидами.

Да, именно про него говорил комментатор UFC Джо Роган : «Этот парень не сидит на стероидах. Он из них состоит». Именно от встречи с ним на ринге Pride отказался Федор Емельяненко. Последний император, безусловно, поступил мудро: драка с таким гигантом могла плохо закончиться.

Сапп не был искусным бойцом. Но он был агрессивен и брал свое габаритами. Он скорее напоминал сбежавший из тайной лаборатории эксперимент над человеком. Тем значительней кажется победа над ним бразильца Антонио Ногейры.

Ногейра перенес страшное перед тем, как только в четвертом раунде ему удалось провести болевой прием на руку гиганту. В самом начале поединка Сапп буквально воткнул соперника головой в пол. После этого Антонио долгое время испытывал серьезные проблемы с шеей.

Сапп не смог долго держать свою противоестественную форму. Со временем он стал ложиться под своих соперников, сдавая бои при первой же возможности. Боб пользовался огромной популярностью в Японии и зарабатывал там легкие деньги. Его размеры позволяли ему быть в плюсе даже при поражениях.

Возможно, Саппу повезло. Он зажигал в те годы, когда внимание антидопинговых агентств к ММА было снижено. Но справедливости ради стоит отметить — самый монструозный атлет в MMA так и не был пойман с поличным.