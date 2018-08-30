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Пираев победил американца Алерса в главном бою турнира по ММА в Крыму
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Пираев победил американца Алерса в главном бою турнира по ММА в Крыму 

Спорт-Экспресс + ещё 4 1 час назад
Фото: Россия для всех
Российский боец ММА Мариф Пираев остановил во втором раунде удушающим приемом экс-бойца UFC, американца Джима Алерса в главном бою международного турнира по ММА «КрымRush. Прощай оружие» в Ялте.
В первом раунде Пираев активнее занимал в партере выигрышные позиции, атаковал оттуда в голову. Во втором раунде Алерс вырвался вперед за счет эффектного тейкдауна, однако, проиграл захват на удушающий прием, с помощью которого россиянин заставил соперника капитулировать.
— Своим участием в турнире я хочу дать понять людям, как важно просто быть всем вместе без вражды, — заявил Алерс. — Мой базовый спорт — бразильское джиу-джитсу. Я уже 10 лет занимаюсь ММА и знаю, что Россия имеет огромную историю спортивной борьбы, которая стала базовой для этого вида. Думаю, что такие турниры будут становится все более популярными. Даже в чужой стране я ощущал большую поддержку, и это очень приятно. ​
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