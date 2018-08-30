Принципиальная победа: россиянин Мариф Пираев выиграл в ялтинском турнире ММА

ЯЛТА, 30 авг — РИА Новости Крым. Победой россиянина Марифа Пираева над американцем Джим Алерс завершился в Ялте Международный турнир по смешанным единоборствам «КрымRush. Прощай оружие!».

Поединок Пираева, у которого за плечами чемпионство мира и Европы по смешаным единоборствам, и обладателя черного пояса по джиу-джитсу, бывшего бойца UFC, американца Алерса стал главным событием бойцовского вечера. Противостояние было принципиальным — каждый из претендентов рассчитывал пройтись победителем по ялтинской набережной. Перед боем американец признался, что под впечатлением от красоты крымской природы.

Но выиграл поединок, применив удушающий прием, россиянин Мариф Пираев, он получил кубок имени полководца Александра Суворова

"Спасибо организаторам, что предоставили возможность выступить на этом турнире. И спасибо моему сопернику!" — сказал российский боец после боя.

Организаторы в свою очередь отмечают зажигательную атмосферу крымских трибун и пристальное внимание зрителей.

"Турнир — супер! Я смотрел на трибуны — зрители даже попить не выходят — не хотят пропустить бой, — поделился с РИА Новости Крым впечатлениями первый вице-президент Союза ММА России Радмир Габдуллин . — В Крыму уже проходили турниры ММА, этот — международный, сюда приехали спортсмены из разных стран, демонстрируя лишний раз, что в спорте нет национально-конфессиональных конфликтов. Все бойцы, выходя в октагон (клетка в виде восьмиугольника, в которой проводятся бои — ред.), — равны, побеждает тот, кто лучше подготовлен. И после боя они очень уважительно относятся друг к другу".

Среди победителей бойцовского вечера были и представители Крыма — Шумкар Абдамитал и севастополец Зограб Оганян, выигравший во всех трах раундах при огромной поддержке трибун, скандировавших «Севастополь, давай!»

Организатор «КрымRush. Прощай оружие!» президент Международного благотворительного фонда помощи ветеранам и инвалидам спорта (IFAVIS) Григорий Карамалак отметил, что старался посмотреть все бои турнира, среди которых выделяет и поединки с участием крымчан.

"Первый бой мне очень понравился — между Владимиром Мельниковым из Крыма и Игорем Крыловым из ЛНР. Они бились на равных, но на последних секундах крымчанин видимо подустал и уступил", — говорит Григорий Карамалак..

В других поединках победу праздновали Мансур Витаев (Чечня, Россия), Андрей Чуботару (Молдавия), Михаил Гогитидзе (Грузия), Руслан Тедеев (Южная Осетия), Ринат Лятифов (ДНР).

По словам Григория Карамалака, турнир «КрымRush. Прощай оружие!» наверняка будет проходить и в следующем году — настолько успешно он прошел в первый раз в нынешнем.

"Мы хотели показать всему миру, что здесь тихо, что люди здесь живут спокойно как в любом другом регионе. Сюда приехали бойцы из десятка разных стран. Если нас поддержит публика, будем проводить этот турнир каждый год. Возникали, конечно, трудности с оформлением документов у иностранных спортсменов, но в следующем году, думаю, уже будет проще!" —, — рассказал Карамалак.

В свою очередь первый вице-президент Союза ММА России Габдулин отметил, что если в следующем году на турнир снова будет в Крыму, я думаю, сюда можно было бы пригласить бойцов из Японии и из команды Федора Емельяненко — «FedorTeam»".