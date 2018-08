«К чёрту Мэйуэзеров»: Макгрегор ответил на любезное предложение Флойда

Ирландец Конор Макгрегор (21-3) категорически отверг предложение Флойда Мэйуэзера-младшего воспользоваться его залом в Лас-Вегасе для подготовки к предстоящему мегафайту против россиянина Хабиба Нурмагомедова (26-0).

Напомним, что в августе прошлого года Мэйуэзер уверенно победил Макгрегора в боксёрском поединке, и спустя какое-то время пошли разговоры о реванше по правилам ММА, которые на данный момент затихли.

«К чёрту Мэйуэзеров, за исключением старшего и Роджера. Между нами нет мира, парниша», — написал ирландец в Twitter.

Fuck the Mayweathers, except Senior and Roger. There is no peace here kid. Step up or step down.

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 29 августа 2018 г.

Мэйуэзер, очевидно, ждал чего-то подобного и почти без промедления ответил в Instagram постом с фото их прошлогоднего мегаденежного боя и записью: «Самая лёгкая 9-значная сумма, которую я когда-либо сделал».

Easiest 9 figures I ever made! All work is what? #mayweatherpromotions #TMT #TBE Публикация от Floyd Mayweather (@floydmayweather)

28 Авг 2018 в 7:04 PDT Поединок действующего чемпиона UFC в лёгком весе Нурмагомедова и экс-чемпиона в двух категориях Макгрегора запланирован на 6 октября как главное событие турнира UFC 229 в Лас-Вегасе (США).

