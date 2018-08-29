Ещё
«К чёрту Мэйуэзеров»: Макгрегор ответил на любезное предложение Флойда
Далее:
Читайте также:
Ещё

«К чёрту Мэйуэзеров»: Макгрегор ответил на любезное предложение Флойда 

Vringe.com 29 августа 2018
Фото: Vringe.com
Ирландец Конор Макгрегор (21-3) категорически отверг предложение Флойда Мэйуэзера-младшего воспользоваться его залом в Лас-Вегасе для подготовки к предстоящему мегафайту против россиянина Хабиба Нурмагомедова (26-0).
Напомним, что в августе прошлого года Мэйуэзер уверенно победил Макгрегора в боксёрском поединке, и спустя какое-то время пошли разговоры о реванше по правилам ММА, которые на данный момент затихли.
«К чёрту Мэйуэзеров, за исключением старшего и Роджера. Между нами нет мира, парниша», — написал ирландец в Twitter.
Fuck the Mayweathers, except Senior and Roger. There is no peace here kid. Step up or step down.
— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 29 августа 2018 г.
Мэйуэзер, очевидно, ждал чего-то подобного и почти без промедления ответил в Instagram постом с фото их прошлогоднего мегаденежного боя и записью: «Самая лёгкая 9-значная сумма, которую я когда-либо сделал».
Easiest 9 figures I ever made! All work is what? #mayweatherpromotions #TMT #TBE  Публикация от Floyd Mayweather (@floydmayweather)
28 Авг 2018 в 7:04 PDT  Поединок действующего чемпиона UFC в лёгком весе Нурмагомедова и экс-чемпиона в двух категориях Макгрегора запланирован на 6 октября как главное событие турнира UFC 229 в Лас-Вегасе (США).
Читайте также: Либо Макгрегор изобьёт Нурмагомедова, либо наоборот — тренер Сен-Пьера
Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.
Vringe.com: последние новости
Артём Лобов и Зубайра Тухугов сразятся на турнире UFC в Канаде — СМИ Тони Фергюсон против Энтони Петтиса в андеркарде Нурмагомедов–Макгрегор — СМИ У Забита Магомедшарипова есть новый соперник на UFC 228
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Судья «удушил» бойца ММА после нокаута18
УЕФА наказал «Зенит»
Российским биатлонистам предъявили обвинения
Каррера раскрыл трансферные секреты «Спартака»
«Он не сидел на стероидах. Он из них состоял»9
Видео
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
06:47
Почему Домрачева уехала из России
Биатлон
04:28
«Мог быть провал»: что делает учениц Тутберидзе особенными
Фигурное катание Статьи
05:22
«Он не сидел на стероидах. Он из них состоял»
MMA Статьи
08:42
Судья «удушил» бойца ММА после нокаута
MMA
06:01
«Нужно уходить»: почему покидают Тутберидзе
Фигурное катание
00:58
Жена Погребняка поразила неожиданным решением
Футбол
00:44
«С такими бедрами она нам не нужна»
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение