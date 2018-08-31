Диас: с нетерпением жду возможности заняться возвращением в MMA

Боец смешанных боевых единоборств Ник Диас, которого прокуроры Лас-Вегаса освободили от обвинений в домашнем насилии, заявил о начале подготовки к возвращению к боям.

«Я счастлив, что наконец-то вся история закончилась — хочу поблагодарить мою команду и моего адвоката Росса Гудмана за отличную работу. Но в первую очередь я хочу поблагодарить болельщиков, которые поддерживали меня на протяжении всего процесса. Счастлив, что могу оставить эту часть своей жизни в прошлом и с нетерпением жду возможности заняться возвращением в MMA», — написал Диас на своей странице в сети «Твиттер».

Напомним, боец UFC был арестован полицией Лас-Вегаса по обвинению в домашнем насилии в мае 2018 года. После этого спортсмен выпущен из-под стражи под залог в размере $ 18 тыс.

Ранее сообщалось, что спортсмен душил свою девушку и избивал, пока в дело не вмешалась полиция. Диасу было предъявлено обвинение по нескольким статьям. Во время слушаний прокурор потребовал увеличить сумму залога до $ 100 тыс., однако адвокату удалось убедить судью не делать этого, сославшись на несоответствие в заявлении жертвы и медицинском освидетельствовании.