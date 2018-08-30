Нурмагомедов получит 10 млн за бой с Макгрегором

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов за титульный бой с ирландцем Конором Макгрегором получит рекордную сумму. Об этом сообщил агент россиянина Али Абдель-Азиз. По его словам, гонорар составит больше 10 миллионов долларов. Это рекордная сумма как для Нурмагомедова, так и для любого российского бойца выступающего в смешанных единоборствах.
— Хабиб получит рекордную сумму для российского бойца в смешанных единоборствах. Гонорар составит больше 10 млн долларов, — цитирует Абдель-Азиза Tofight.
Напомним, что бой Нурмагомедов — Макгрегор пройдет 6 октября в Лас-Вегасе.