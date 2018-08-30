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Нурмагомедов получит 10 млн за бой с Макгрегором
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Нурмагомедов за бой с Макгрегором получит 10 миллионов долларов 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов за титульный бой с ирландцем Конором Макгрегором получит рекордную сумму. Об этом сообщил агент россиянина Али Абдель-Азиз. По его словам, гонорар составит больше 10 миллионов долларов. Это рекордная сумма как для Нурмагомедова, так и для любого российского бойца выступающего в смешанных единоборствах.
— Хабиб получит рекордную сумму для российского бойца в смешанных единоборствах. Гонорар составит больше 10 млн долларов, — цитирует Абдель-Азиза Tofight.
Напомним, что бой Нурмагомедов — Макгрегор пройдет 6 октября в Лас-Вегасе.
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