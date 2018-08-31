Брат Нурмагомедова победил американца Кахрамонова

Четыре российских бойца приняли участие в турнире PFL 7 в Атлантик Сити, штат Нью-Джерси, сообщает AllBoxing.

Брат чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Умар Нурмагомедов дебютировал в промоушене победой решением судей над американцем Саидюкубом Кахрамоновым.

Рамазан Курамагомедов также решением судей был сильнее еще одного представителя США — Роберта Хэйла.

Кроме того, в рамках турнира полутяжеловесов Бозигит Атаев нокаутировал в первом раунде американца Шона О’Коннелла и вышел в стадию плей-офф. Тогда как Магомед Идрисов проиграл бразильцу Александру Безерре и не смог пробиться в плей-офф.