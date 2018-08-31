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Брат Нурмагомедова победил американца Кахрамонова
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Брат Нурмагомедова победил американца Кахрамонова 

Советский спорт + ещё 1 2 часа назад
Четыре российских бойца приняли участие в турнире PFL 7 в Атлантик Сити, штат Нью-Джерси, сообщает AllBoxing.
Брат чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Умар Нурмагомедов дебютировал в промоушене победой решением судей над американцем Саидюкубом Кахрамоновым.
Рамазан Курамагомедов также решением судей был сильнее еще одного представителя США — Роберта Хэйла.
Кроме того, в рамках турнира полутяжеловесов Бозигит Атаев нокаутировал в первом раунде американца Шона О’Коннелла и вышел в стадию плей-офф. Тогда как Магомед Идрисов проиграл бразильцу Александру Безерре и не смог пробиться в плей-офф.
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