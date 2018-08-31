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Глухой нокаут с колена на турнире в США. Пострадавший — боец из России
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Глухой нокаут с колена на турнире в США. Пострадавший — боец из России 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: SPORT24.ru
31 августа в Атлантик Сити прошел седьмой турнир, организованный лигой PFL.
Это новый формат для ММА. 6 весовых категорий, 72 бойца, семь турниров группового этапа, таблицы с подсчетом очков, четвертьфинальные, полуфинальные и финальные поединки. Итог — шесть человек, которые выиграют по одному миллиону долларов.
Подробнее о Лиге чемпионов в смешанных единоборствах вы можете почитать здесь.
Таким образом, ивент в Атлантик Сити завершал групповой этап. На данный момент уже определены все участники четвертьфинала. Сформированные сетки мы представим чуть позже, а пока предлагаем вам посмотреть, что интересного происходило на PFL 7.
В начале вечера выступали бойцы, которые не принимают участие в Гран-при. Среди них было двое россиян.
Сначала непобежденный Рамазан Курамагомедов единогласным решением победил американца Роберта Хэйла, а затем Омар Нурмагомедов (двоюрдный брат Хабиба) аналогичным образом справился с уроженцем Узбекистана Сайдиокубом Кахрамоновым.
После часового перерыва в клетку начали заходить люди, у которых есть шансы к концу года стать миллионерами.
Для экс-чемпиона M-1 Global Магомеда Идрисова выступление в PFL началось с поражения в первом раунде. Сегодня ему была необходима победа, чтобы пробиться в плей-офф. Но бразилец Александр Безерра, кажется, не меньше Идрисова хочет заработать миллион.
В общем, вот таким нокаутом теперь может похвастаться черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. Жуть.
Подписание в PFL 39-летнего Бозигита Атаева стало сюрпризом более-менее для всех. И это легко объяснить. До начала выступления в Гран-при Атаев последний раз дрался в 2006 году.
Сегодня он показал, что не зря возобновил карьеру в смешанных единоборствах. Очень изящный нокаут в исполнении человека, вес которого во время боя переваливает за 93 кг.
Еще немного финишей с турнира PFL 7.
Канадца Смилиньо Рама вы точно еще увидите в деле. В четвертьфинале Гран-при он станет соперником Максима Гришина.
Для достижения цели ему пришлось сделать рекорд Джейми Абдаллы максимально некрасивым (1-3).
Хандессону Ферейре потребовалось всего 20 секунд в PFL, чтобы пробиться в плей-офф.
2 минуты и 5 секунд. Столько времени потратил Садибу Сай на такой брутальный финиш.
Но для Эмилиано Сорди 2 минуты и 5 секунд на победу — это много. Он, например, уложился в 16 секунд.
А теперь представляем вам четвертьфинальные пары Гран-при.
В легком дивизионе россияне прошли без потерь. 13 октября Рашид Магомедов встретится с Уиллом Бруксом, а Ислам Мамедов — с Тьяго Таваресом.
Кстати, стоит отметить, что четвертьфинальные и полуфинальные поединки бойцам нужно будет провести за один вечер.
В дивизионе средневесов российские бойцы тоже обошлись без потерь.
20 октября Абус Магомедов и Гасан Умалатов встретятся между собой, а Шамиль Гамзатов будет драться с Джоном Говардом.
В полусреднем дивизионе путевку в четвертьфинал добыл Магомед Магомедкеримов. 20 октября он будет пытаться пройти украинца Павла Куща, который в рамках Гран-при сенсационно победил Абубакара Нурмагомедова.
Отметим, что Нурмагомедов в итоге не прошел в плей-офф. Тем не менее, россиянин может выйти на замену, если кто-то из участников получит травму.
Полулегкий дивизион стал самым неудачным для россиян. В четвертьфинал вышел только Тимур Валиев. Бекбулат Магомедов и Магомед Идрисов потерпели по два поражения и лишили себя возможности стать миллионерами в 2018 году.
5 октября Валиев встретится с бразильцем Алехандро Алмейдой.
В полутяжелом дивизионе дальше прошли Максим Гришин, на счету которого две досрочные победы, и Бозигит Атаев, о котором мы уже говорили чуть раньше.
Рашид Юсупов не смог продолжить выступление в Гран-при из-за полученной по ходу первого боя травмы, а Артур Алибулатов проиграл поединок и больше не имел возможности набрать очки.
13 октября Атаев встретится с обеспечившим себе путевку в четвертьфинал за 16 секунд Эмилиано Сорди, а Гришина ждет бой с канадцем Смилиьно Рамой.
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