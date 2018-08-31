Глухой нокаут с колена на турнире в США. Пострадавший — боец из России

31 августа в Атлантик Сити прошел седьмой турнир, организованный лигой PFL.

Это новый формат для ММА. 6 весовых категорий, 72 бойца, семь турниров группового этапа, таблицы с подсчетом очков, четвертьфинальные, полуфинальные и финальные поединки. Итог — шесть человек, которые выиграют по одному миллиону долларов.

Подробнее о Лиге чемпионов в смешанных единоборствах вы можете почитать здесь.

Таким образом, ивент в Атлантик Сити завершал групповой этап. На данный момент уже определены все участники четвертьфинала. Сформированные сетки мы представим чуть позже, а пока предлагаем вам посмотреть, что интересного происходило на PFL 7.

В начале вечера выступали бойцы, которые не принимают участие в Гран-при. Среди них было двое россиян.

Сначала непобежденный Рамазан Курамагомедов единогласным решением победил американца Роберта Хэйла, а затем Омар Нурмагомедов (двоюрдный брат Хабиба) аналогичным образом справился с уроженцем Узбекистана Сайдиокубом Кахрамоновым.

После часового перерыва в клетку начали заходить люди, у которых есть шансы к концу года стать миллионерами.

Для экс-чемпиона M-1 Global Магомеда Идрисова выступление в PFL началось с поражения в первом раунде. Сегодня ему была необходима победа, чтобы пробиться в плей-офф. Но бразилец Александр Безерра, кажется, не меньше Идрисова хочет заработать миллион.

В общем, вот таким нокаутом теперь может похвастаться черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. Жуть.

Подписание в PFL 39-летнего Бозигита Атаева стало сюрпризом более-менее для всех. И это легко объяснить. До начала выступления в Гран-при Атаев последний раз дрался в 2006 году.

Сегодня он показал, что не зря возобновил карьеру в смешанных единоборствах. Очень изящный нокаут в исполнении человека, вес которого во время боя переваливает за 93 кг.

Еще немного финишей с турнира PFL 7.

Канадца Смилиньо Рама вы точно еще увидите в деле. В четвертьфинале Гран-при он станет соперником Максима Гришина.

Для достижения цели ему пришлось сделать рекорд Джейми Абдаллы максимально некрасивым (1-3).

Хандессону Ферейре потребовалось всего 20 секунд в PFL, чтобы пробиться в плей-офф.

2 минуты и 5 секунд. Столько времени потратил Садибу Сай на такой брутальный финиш.

Но для Эмилиано Сорди 2 минуты и 5 секунд на победу — это много. Он, например, уложился в 16 секунд.

А теперь представляем вам четвертьфинальные пары Гран-при.

Кстати, стоит отметить, что четвертьфинальные и полуфинальные поединки бойцам нужно будет провести за один вечер.

В дивизионе средневесов российские бойцы тоже обошлись без потерь.

В полусреднем дивизионе путевку в четвертьфинал добыл Магомед Магомедкеримов. 20 октября он будет пытаться пройти украинца Павла Куща, который в рамках Гран-при сенсационно победил Абубакара Нурмагомедова

Отметим, что Нурмагомедов в итоге не прошел в плей-офф. Тем не менее, россиянин может выйти на замену, если кто-то из участников получит травму.

Полулегкий дивизион стал самым неудачным для россиян. В четвертьфинал вышел только Тимур Валиев. Бекбулат Магомедов и Магомед Идрисов потерпели по два поражения и лишили себя возможности стать миллионерами в 2018 году.

5 октября Валиев встретится с бразильцем Алехандро Алмейдой.

В полутяжелом дивизионе дальше прошли Максим Гришин, на счету которого две досрочные победы, и Бозигит Атаев, о котором мы уже говорили чуть раньше.

Рашид Юсупов не смог продолжить выступление в Гран-при из-за полученной по ходу первого боя травмы, а Артур Алибулатов проиграл поединок и больше не имел возможности набрать очки.

13 октября Атаев встретится с обеспечившим себе путевку в четвертьфинал за 16 секунд Эмилиано Сорди, а Гришина ждет бой с канадцем Смилиьно Рамой.

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