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Флойд Мейвезер потролил Конора Макгрегора за наглые нападки с его стороны
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Флойд Мейвезер потролил Конора Макгрегора за наглые нападки с его стороны 

ToFight.ru + ещё 1 29 августа 2018
Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер не пропустил мимо глаз новые и не самые приятные изречения в свой адрес со стороны Конора Макгрегора. Ирландец на похвалу от Флойда сказал, что они не друзья и тот смело может идти куда подальше. Напомним, что Флойд и Конор 26 августа того года встречались по правилам бокса, где досрочную победу одержал Мейвезер.
«Самое лёгкое девятизначное число, которое я когда-либо заработал! Вся работа — это что? [Частое изречение Мейвезера: «All work is that? Easy work! (лёгкая работа)» — прим. ToFight]», — написал Флойд у себя в Instagram.
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