Британский боец чудом выжил в драке и покоряет UFC

Британский боец чудом выжил в драке, а теперь покоряет UFC

В главном бою турнира UFC 228 сойдутся чемпион в полусреднем весе американец Тайрон Вудли и главная надежда британских смешанных единоборств (ММА) Даррен Тилл . 25-летний уроженец Ливерпуля по прозвищу Горилла ворвался в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) и наделал там немало шума. Его следующая, но не конечная цель — чемпионский пояс. «Лента.ру» рассказывает его историю.

Когда 17-летний Даррен Тилл появился на пороге зала команды Team Kaobon, главный тренер Колин Херон и подумать не мог, во что перерастет их сотрудничество.

«Я увидел перед собой парня с внушительным арсеналом навыков и слабенькой дыхалкой, живущего, возможно, в самом опасном городе во всей стране», — вспоминает Херон.

Восемь лет спустя его подопечному предстоит выйти в октагон с одним из самых опасных полусредневесов современности Тайроном Вудли. На кону будет стоять чемпионский пояс UFC.

Тилл начал заниматься единоборствами довольно поздно, в 16-летнем возрасте. Тогда он увлекся муай-тай, достиг неплохого прогресса и даже поездил по свету, принимая участие в международных турнирах. Он полюбил драки с самого детства.

«Я всегда был самым жестким в школе. Не знаю почему, но я всегда этого хотел. Стать тем, кому никто не захочет переходить дорогу», — признается Тилл.

Прошли годы, и желание Даррена сбылось. Он все еще жил в Ливерпуле, тренировался с Team Kaobon, сдружился с Хероном, делая большие успехи в ММА. Времени хватало и на тусовки. В клубах он не раз вступался за приятелей и дрался с теми, кто отказывался решать конфликт мирным путем. Казалось, жизнь идет своим чередом.

Но в один вечер все пошло не по плану.

«Мне позвонил друг, работающий в госпитале, и рассказал, что Даррен в миллиметрах от смерти», — Херон выуживает из памяти неприятные воспоминания, но спустя годы делает это с улыбкой на лице.

Оказалось, что в ходе очередных клубных разборок кто-то дважды пырнул Тилла ножом. Спортсмен чудом выжил. Повезло, что один из его друзей не растерялся и оказал ему первую помощь, снизив кровопотерю.

Тилл выкарабкался и пересмотрел свое отношение к жизни.

«Когда меня выписали из больницы, первым местом, куда я пошел, был мой зал», — говорит Даррен.

Там его ждал тренер, давно решивший, что делать с подопечным.

«Хватит с меня. Тебе надо уехать из Ливерпуля. Поживешь какое-то время у моих друзей в Бразилии», — отрезал Херон.

Он уверил Даррена, что тому надо сфокусироваться на себе и своих мыслях, задуматься о том, чего он хочет достичь. Тилл, не привыкший перечить наставнику, согласился и уже на следующий день после выписки сидел в самолете, направлявшемся в Южную Америку.

Тилл провел в Бразилии более трех лет. Херон мог гордиться учеником. Попав в новую страну, Даррен остепенился: выучил португальский язык, стал тренером в зале, в котором занимался единоборствами, и даже успел обзавестись семьей — сошелся с местной девушкой, родившей ему дочь. Но главное — сосредоточился на спорте, оставив всех демонов в Британии.

Наставник и ученик ежедневно созванивались.

«Я просил его ответить на вопрос: "Кто ты?" Он отвечал: "Я Даррен Тилл, следующий чемпион UFC в полусреднем весе". И так каждый день. Я спрашивал его до тех пор, пока он не начинал кричать мне эту фразу в ответ», — говорит Херон.

В Бразилии он впервые попробовал выступить в ММА. После трех побед в любителях, Даррен начал профессиональную карьеру. Не сбавляя оборотов, Тилл одержал 12 побед подряд (проведя в одном только 2013-м восемь боев!) и получил долгожданное приглашение в UFC.

9 мая 2015 года он нокаутировал одного соперника, а 30-го уже выходил в октагон UFC. Тилл принял бой с Венделлом Оливейрой на коротком уведомлении. Для подготовки ему хватило девяти дней. Оливейра отключился уже во втором раунде — Даррен забил его локтями.

После триумфального дебюта в UFC пришло время возвращаться домой. Тилл снова оказался в родном зале и начал работать с еще большим усердием.

«Я никого не боюсь. И я стану чемпионом», — пообещал Даррен сам себе.

Дальнейшая карьера Тилла в UFC пошла по восходящей. После ничьей в бою с Николасом Далби все узнали о том, что Даррен умеет держать удар (бойцы выдали настоящую рубку). В двух следующих поединках англичанин играл со своими соперниками и победил обоих — Джессина Айари и Бояна Величковича — единогласным решением судей. Он намеренно не добивал их раньше времени, желая проверить себя на полной дистанции.

Впереди его ждал более грозный оппонент. Матчмейкеры UFC свели восходящую звезду с опытным американцем Дональдом Ковбоем Черроне. Критики предсказывали поражение Тилла, указывая на то, что Ковбой — первый по-настоящему серьезный соперник в карьере британца. Но вопреки прогнозам Даррен нокаутировал ветерана UFC в первом раунде, заработав бонус за «Выступление вечера».

После победы над Черроне Тилл стал весьма узнаваем. О габаритном англичанине заговорили по обе стороны Атлантики. Боссы промоушена мучительно размышляли, кого выпустить против любимца всей Англии. Выбор Дэйны Уайта пал на Стивена Томпсона — пожалуй, лучшего ударника в этой весовой категории. Тилл такому решению UFC был только рад, ведь, как признавался он сам, его цель — драться с сильнейшими.

По такому случаю бой даже перенесли из Дублина в Ливерпуль, и Даррен смог выступить перед земляками. Он не ударил в грязь лицом. Тилл с Томпсоном устроили первоклассную драку в стойке, но до нокаута дело так и не дошло. В итоге англичанин победил единогласным решением судей и окончательно закрепился в статусе претендента на титул.

«Никогда во мне не сомневайтесь. Даже не вздумайте, мать вашу. Не совершайте глупости», — говорил Тилл после триумфа.

Сомнений по поводу его бойцовских качеств ни у кого нет, но болельщиков Тилла беспокоит его вес. Как раз перед поединком с Томпсоном Даррен не сумел уложиться в положенные 77,1 килограмма, показав на весах на 1,6 килограмма больше. Бой все же состоялся, но ту оплошность Тиллу вспоминают и по сей день. Тогда он так активно гонял вес, что едва не ослеп (эту информацию он впоследствии опроверг). Видео, на котором обессилевший Даррен буквально выползает из сауны, до сих пор популярно в сети.

Британец не сумел сделать вес перед двумя из шести боев в UFC. Всему виной его внушительные габариты. Говорят, между поединками он весит более 91 килограмма. А потому вынужден мучительно сгонять излишки.

Логично, что в случае победы он перейдет в средний вес, где ему не придется так сильно нагружать организм. Но реалии современных ММА таковы, что бойцы до последнего цепляются за шанс выступать в более легкой весовой категории, так как это повышает вероятность успеха.

Впрочем, Тилл уверяет, что чемпионство и деньги — не его приоритет: «Моя девушка беременна. Мне нет до этого дела. У меня в Бразилии растет дочь, которую я не видел уже год. Мне все равно. Все, до чего мне есть дело, — мое наследие. Я пришел в этот спорт не для того, чтобы срубить деньжат, взять чемпионский титул и уйти на покой. Я пришел, чтобы в конце пути люди говорили обо мне как о величайшем в истории. К черту деньги и к черту все остальное».

В ночь на 9 сентября проверять готовность Тилла к величию будет Тайрон Вудли. Американец, как известно, строгий экзаменатор.