Непобежденный боец UFC о поединке видеоблогеров: не позорьте наш спорт

Бой между видеоблогерами завершился ничьей. А Логан объявил о том, что намерен выступать в UFC.

"Каждый день проходит (очень) тяжело, а каждый следующий — еще тяжелее. А потом какая-то малолетка с ютуба думает, что может выступить в UFC. (Уйдите) со своим дружком, не позорьте наш спорт", — написал Тилл в своем твиттере.