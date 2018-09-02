Непобежденный боец UFC о поединке видеоблогеров: не позорьте наш спорт 

Непобежденный английский боец смешанных единоборств (MMA) Даррен Тилл резко отреагировал на боксерский поединок видеоблогеров, где встретились Оладжиде Олатунжи и Логан Пол, передает "Советский спорт".
Бой между видеоблогерами завершился ничьей. А Логан объявил о том, что намерен выступать в UFC.
"Каждый день проходит (очень) тяжело, а каждый следующий — еще тяжелее. А потом какая-то малолетка с ютуба думает, что может выступить в UFC. (Уйдите) со своим дружком, не позорьте наш спорт", — написал Тилл в своем твиттере.
Ранее сообщалось, что поединок видеоблогеров превзошел по кассовым сборам бой Тайсона Фьюри и Владимира Кличко.