«Это беспредел!»: Хабиб взбесился перед боем с Конором

Нурмагомедов раскритиковал судейство организации Fight Nights

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов раскритиковал организацию Fight Nights после поединка на турнире Global 88, в котором его одноклубник Тагир Уланбеков решением судей уступил казахстанскому бойцу Жагласу Жумагулову. По словам Нурмагомедова, которому через месяц самому предстоит выйти на ринг против ирландца Конора Макгрегора , его команда намерена подать апелляцию.

На турнире по смешанным единоборствам Fight Nights Global 88 вновь разгорелся судейский скандал. 31 августа соревнования прошли в Астане, а главным поединком вечера стал бой между обладателем чемпионского пояса в наилегчайшей весовой категории Тагиром Уланбековым и казахстанцем Жагласом Жумагуловым.

Бой продлился все 25 минут, и исход поединка решили судьи. Один рефери победителя не выявил, посчитав, что бой завершился вничью, остальные двое судей присудили победу Жумагулову. Однако данное решение было вызвало бурю негодования как со стороны болельщиков российского бойца, так и его одноклубников по команде Eagles MMA.

Сразу же после поединка тренер Уланбекова, который также является отцом российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, Абдулманап выступил перед аудиторией и выразил намерение опротестовать итог боя. В связи с тем, что турнир проходил в Казахстане, где большинство поклонников единоборств поддерживало Жумагулова, российский специалист был освистан.

«Я намерен оспорить этот беспредел протестом. Я на сто процентов уверен, что этот бой — четыре к одному, все раунды выиграны. Вы можете меня освистывать, вы можете говорить все, что угодно, предъявлять ко мне претензии, но я это решение оспорю и подам протест», — заявил Нурмагомедов-старший.

Своего отца поддержал и сам Хабиб, раскритиковавший всю организацию Fight Nights.

«В организации Fight Nights это не первый случай, что общественность единогласно недовольна решением судей. Говорить каждый раз, что это не мы, а судьи — тоже неправильно. Если вы не можете гарантировать справедливое решение бойцам, то зачем вы вообще проводите турниры. Считаю что Тагир выиграл бой вчистую. Как говорится, претендент даже не был близок к тому, чтобы забрать пояс, а чемпион сделал более чем, чтобы защитить пояс.

Будем ждать справедливого решения по апелляции от команды Камиля Гаджиева. Уланбеков является знаменосцем в нашей команде, потому что мы все в команде во главе с моим отцом уверены — он никогда не сдается. Ты лучший Тага, время все расставит на места», — написал Нурмагомедов в своем инстаграме.

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 31 Авг 2018 в 2:40 PDT

Сам же Уланбеков не стал апеллировать к судьям и воспринял поражение, которое стало первым в его профессиональной карьере, спокойно.

«Все по воле Всевышнего. Дальше все скажет мой тренер. Вы все сами видели, мне нечего сказать», — сказал российский боец сразу же после боя.

Теперь в активе Уланбекова семь боев, пять из которых проведены под эгидой Fight Nights Global. Для Жумагулова же эта победа стала 12-й в карьере при трех поражениях.

Публикация от Islam_Makhachev (@islam_makhachev) 31 Авг 2018 в 9:28 PDT Более резко в адрес организации выступил еще один российский боец UFC Ислам Махачев , который также является спарринг-партнером Уланбекова. По его мнению, после очередного судейского скандала Fight Nights необходимо либо закрыть, либо пересмотреть итоги прошедшего поединка.

Примечательно, что с решением судей не согласился и руководитель организации Камил Гаджиев, который также отметил, что оценивает ситуацию объективно вне зависимости от национальности Уланбекова и Жумагулова.

«Я редко обсуждаю вслух решения судей, никогда не позволял себе публично критиковать их решения, так скажем. Состоялся бой Уланбеков — Жумагулов, в котором чемпион Уланбеков защищал пояс в бою с претендентом Жумагуловым. Сразу оговорюсь — оба проделали большую работу и оба достойны пояса, оба, и Жалгас, и Тагир всегда показывают самые зрелищные бои, но претендент сегодня не был лучше чемпиона, или я совсем не разбираюсь в единоборствах.

Я бы сказал 48-47 в пользу Уланбекова, в первую очередь за счет тейкдаунов. Судьи решили иначе», — написал Гаджиев в своем инстаграме.

Публикация от Kamil Gadzhiev (@kamilgadzhiev) 31 Авг 2018 в 9:45 PDT

Глава организации также выразил намерение провести беседу с руководителем судейской коллегией, чтобы решить данную проблему.

Что касается Хабиба Нурмагомедова, то российскому чемпиону UFC уже 6 октября предстоит выйти на ринг со знаменитым ирландским бойцом Конором Макгрегором. Долгожданный бой пройдет в Лас-Вегасе. В случае победы Нурмагомедов получит солидный гонорар — более $10 млн Уверенность в успехе россиянина выразил его тренер Хавьер Мендес

«Я верю, что Хабиб настолько силен психологически, что никогда не проиграет. Он обязательно найдет способ победить. Сделает ли он это с моей помощью или по-своему, но Хабиб найдет путь к победе. Я не буду беспокоиться о том, чтобы держать Хабиба под контролем. Никаких проблем не будет. Конор собирается нажать на определенные кнопки, но это не имеет значения. Я уверен, что Хабиб будет спокоен до конца.

Конор — мастер ментальных игр, но в этот раз он столкнется с равным соперником. Этот бой будет и психологическим, и физическим. И он будет проходить и в клетке, и вне ее», — приводит слова специалиста MMA Mania.

К слову, приобрести билет, чтобы попасть на одно из главных спортивных мероприятий этого года, уже невозможно. Все билеты были раскуплены спустя три минуты после поступления в продажу.

Самый дорогой билет на бой стоил более $2,5 тысяч, а самый дешевый — $20. Арена, где будет проходить турнир UFC 229, вмещает до 20 тысяч человек.