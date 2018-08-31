Ислам Махачев призвал закрыть Fight Nights, а отца Хабиба освистали в Казахстане. Что происходит?

31 августа в Астане прошел турнир Fight Nights Global 88.

В главном поединке вечера чемпион организации в наилегчайшем весе Тагир Уланбеков дрался с казахом Жагласом Жумагуловым.

Тагир Уланбеков начал карьеру в 2013 году, но в его послужном списке значится всего 6 боев (ни одного поражения). 4 из них он провел под эгидой Fight Nights Global.

Уланбеков представляет команду Хабиба Нурмагомедова Eagles MMA, а в качестве его главного тренера выступает отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов.

Пояс Fight Nights Тагир получил после того, как одержал досрочную победу над Вартаном Асатряном . К первой защите титула Уланбеков готовился в том же зале, в котором к своим боям готовится Хабиб Нурмагомедов (зал AKA, США).

Профессиональный рекорд Жалгаса Жумагулова состоит из 11 побед и 3 поражений. Под эгидой Fight Nights он провел столько же боев, сколько Уланбеков провел за всю карьеру. Шанс подраться за пояс он получил, победив Тайсона Нэма (американец, нокаутировавший Али Багаутинова в его первом поединке после ухода из UFC).

Подготовку к титульному бою Жалгас проходил на родине, в Казахстане.

Спортсмены дрались все отведенные 25 минут, по итогам которых двое судей отдали победу Жумагулову, а один посчитал поединок ничейным. Итог — победа Жумагулова решением большинства судей.

Этот вердикт стал причиной очень горячих споров.

Вот речь Уланбекова сразу после боя.

«Все по воле Всевышнего. Дальше все скажет мой тренер. Вы все сами видели, что мне что-то говорить. Все по воле Всевышнего»

Дальше слово взял Абдулманап Нурмагомедов . Собравшиеся в зале болельщики встретили его речь неодобрительным гулом.

«Я намерен оспорить этот беспредел протестом. Я на сто процентов уверен, что этот бой — четыре к одному, все раунды выиграны. Вы можете меня освистывать, вы можете говорить все, что угодно, предъявлять ко мне претензии, но я это решение оспорю и подам протест»

Боец UFC Ислам Махачев , являющийся одноклубником и спарринг-партнером Уланбекова, призвал «или закрыть Fight Nights, или пересмотреть решение».

Президент компании Камил Гаджиев редко комментирует судейские решения. Но этот раз стал исключением.

«Друзья, в моем случае это не совсем обычный пост. Я редко обсуждаю вслух решения судей, никогда не позволял себе публично критиковать их решения, так скажем. Сегодня на #FNG88 прошёл бой Уланбеков — Жумагулов, в котором чемпион Уланбеков защищал пояс в бою с претендентом Жумагуловым. Сразу оговорюсь — оба проделали большую работу и оба достойны пояса, оба, и Жалгас, и Тагир всегда показывают самые зрелищные бои, но претендент сегодня не был лучше чемпиона, или я совсем не разбираюсь в единоборствах. Я бы сказал 48-47 в пользу Уланбекова, в первую очередь за счёт тейкдаунов. Судьи решили иначе. Вы спросите почему я не выхожу в клетку и не отменяю судейские решения — я этого никогда не делал и не сделаю. Если мы привлекаем судей на турнир, мы же и несём ответственность за их решения, даже если не согласны с ними. Думаю, будет правильно записать интервью с руководителем судейской коллегии этого боя, пусть даст оценку решению. И, друзья, просьба не искать в моем мнении политический подтекст), Уланбеков мой земляк, но Казахи близки мне во всех смыслах, и Жалгас за долгие годы выступлений в FNG стал близким человеком, я искренне рад любым успехам в его жизни! Посмотрите турнир, поединки удались на славу, и особенно внимательно посмотрите главный бой вечера. Комментарии к данному посту я вынужден отключить во избежание разжигания национальной розни»

На страничках Камила Гаджиева и Fight Nights в инстаграме комментарии закрыты. Но понять реакцию людей можно, например, если зайти на странички бойцов.

Вот так пишут Жумагулову.

Вот так — Уланбекову.

Команда Уланбекова намерена подавать апелляцию. И в этом есть смысл. Так, например, бразилец Русимар Пальхарес добился того, чтобы его поражение в Дагестане от Шамиля Амирова превратилось в ничью.

А, допустим, в мае 2017-го на турнире Fight Nights в Казахстане Гаджимурад Хирамагомедов проиграл раздельным решением Георгию Кичигину . И были предпосылки, что результат поединка пересмотрят. Но Хирамагомедов сломал челюсть судье Союза ММА России Радмиру Габдуллину и лишил себя шансов на положительный исход дела.

Если вы не видели бой и верите, что решение было некорректным, опираясь лишь на реакцию окружающих и национальную принадлежность победителя, то вам стоит вспомнить, что на турнире Fight Nights Global 65 (тоже проходил в Казахстане) Жалгас Жумагулов потерпел свое единственное поражение под эгидой российского промоушена, уступив раздельным решением Вартану Асатряну.

То есть, нельзя сказать, что Жумагулова «всегда вытягивает домашнее судейство». Поэтому, если есть время и желание, то можно пересмотреть поединок и сделать собственные выводы. А принимать окончательное решение теперь будет, видимо, специальная комиссия Союза ММА России.

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