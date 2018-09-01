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Нурмагомедов раскритиковал судейство в Fight Nights: зачем вы проводите турниры?
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Нурмагомедов раскритиковал судейство в Fight Nights: зачем вы проводите турниры? 

Чемпионат.com + ещё 1 1 час назад
31 августа в Астане (Казахстан) состоялся турнир по смешанным единоборствам Fight Nights Global 88. В главном поединке вечера встречались боец клуба Eagles MMA, чемпион организации Тагир Уланбеков, тренирующийся под руководством Абдулманапа Нурмагомедова и Жаглас Жумагулов.
Поединок прошёл всё отведённое дистанцией время и завершился победой Жумагулова. Двое судей отдали победу спортсмену из Казахстана, а ещё один насчитал ничью. При этом в ходе противостояния доминировал Уланбеков. Сразу после оглашения вердикта Нурмагомедов-старший заявил, что намерен подать протест.
О исходе поединка высказался и чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, подвергший жёсткой критике руководство всего промоушна.
«В организации Файтнайт это не первый случай, что общественность единогласно недовольна решением судей, говорить каждый раз, что это не мы, а судьи тоже нельзя, если вы не можете гарантировать справедливое решение бойцам, то зачем вы вообще проводите турниры, я считаю, что Тагир выиграл бой, как говорится претендент даже не был близок к тому, чтобы забрать пояс, а чемпион сделал более чем, чтобы защитить пояс. Будем ждать справедливого решения после апелляции от команды Камиля Гаджиева.
Тагир является знаменосцем в нашей команде просто по одной причине, потому что мы все в команде во главе с моим отцом и нашим тренером уверены, что он никогда не сдаётся. Ты лучший Тага, время всё расставит на места", — написал Нурмагомедов на своей официальной странице в «Инстаграме».
Соответствующий пост можно посмотреть на странице бойца в социальной сети.
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