Стартует новый сезон КХЛ

Предыдущий сезон КХЛ был, пожалуй, самым скучным, предсказуемым и неинтересным. Огромное превосходство над остальными по всем показателям питерского СКА и московского ЦСКА, подчиненное интересам сборной расписание, олимпийский приоритет…

Так продолжалось до тех пор, пока «Олимпийские атлеты» из России не выиграли ту самую Олимпиаду в Пхенчхане. Это было сделано неожиданно драматично, но вместе с тем и красиво.

«Северсталью». И после Игр в клубных соревнованиях стало гораздо интереснее. Концовка регулярного чемпионата подарила много ярких моментов. На волоске висело попадание в плей-офф омского «Авангарда», а московское «Динамо» и вовсе пролетело мимо Кубка Гагарина, уступив в борьбе со «Спартаком»

В плей-офф же громыхнуло поражение легко выигравшего регулярку питерского СКА в дуэли с московскими армейцами, которые сами не смогли ничего противопоставить в финале казанскому «Ак Барсу».

Нынешний сезон обещает стать куда более интересным и интригующим. Более того, возможно, он станет вообще самым интересным в истории, чему поспособствуют негативные впечатления от розыгрышей последних лет.

Во-первых, СКА и ЦСКА этим летом не устраивали привычной гонки за всем молодым, блестящим и дорогим и не разоряли гнезда других клубов лиги.

Похожая ситуация и у ЦСКА, с которым питерские армейцы провернули загадочный трейд: в Северную Столицу отправился Андрей Кузьменко , а красно-синий свитер примерил Сергей Калинин

При этом важно, что только выросли амбиции у целого ряда клубов, которые можно отнести к категории «топ».

«Ак Барс» абсолютно точно никого не боится после прошлогоднего чемпионства и собирается повторить успех. Очень сильны на Востоке «Салават Юлаев», «Трактор» и «Авангард».

Отдельной строкой нужно выделить екатеринбургский «Автомобилист», обладающий огромными возможностями и еще большими амбициями. Уральская команда была сильна уже в прошлом году, но тогда ей чего-то не хватало.

На Западе есть постоянно приобретающий отличных хоккеистов финский «Йокерит», немного сдавший, но остающийся достаточно серьезным соперником ярославский «Локомотив», а также пережившее кому московское «Динамо».

Главным для бело-голубых этим летом стало возвращение в клуб Валерия Шанцева , с именем которого связаны золотые времена команды.

При этом ни одному из называнных выше клубов не гарантировано успешное выступление, потому что средний уровень лиги заметно вырос.

Политика сокращения, в результате которой вся хоккейная России раньше жалела новокузнецкий «Металлург», а теперь тольяттинскую «Ладу» (и не жалеет «Югру» из Ханты-Мансийска), привела к тому, что конкуренция за места в ростерах резко возросла, а значит, команды теперь не переплачивают за подписания добротных российских хоккеистов.

В результате перед стартом сезона в КХЛ не видно откровенно слабых команд. Даже «Адмирал» из Владивостока, из-за бездарного управления казавшийся безнадежным, выдал в межсезонье очень хорошие матчи и даже обыграл московский ЦСКА!

Прошлогодняя борьба за места в плей-офф была очень интересной, но в этом сезоне, похоже, все будет еще жарче.

Как уже стало привычным в последние годы, правление Континентальной хоккейной лиги прямо перед стартом сезона (хорошо, что не уже после, как тоже случалось) приняло изменения в регламенте.

Примерно за неделю до старта регулярного чемпионата, когда селекционная работа всеми командами в основном уже была проведена, перестали спустя три года считаться легионерами белорусские игроки.

Ну а прямо перед началом регулярки практически с неба свалилось еще одно нововведение.

Отныне в КХЛ будет действовать принятая в Национальной хоккейной лиге система начисления очков: два балла за любую победу, один — за поражение в овертайме или по буллитам, ноль — за фиаско в основное время.

Смысл этого новшества остается непонятен. Руководство лиги говорит о повышении конкуренции, но такая система дает поводы для различных «мутных схем», когда в основное время можно играть вничью, а потом побеждать, не теряя балла в таблицу, как при прежней, трехочковой системе.

Если бы такая система действовала уже в прошлом чемпионате, то в плей-офф вышли бы те же 16 команд, что и сыграли весной в Кубке Гагарина, лишь на Востоке произошла бы одна рокировка внутри восьмерки.

Что ж, в очередной раз КХЛ скопировала что-то из заокеанского хоккея, и остается только принять нововведение и жить с ним.

Большой ложкой дегтя в межсезонье стало разрушение части арены в Омске, оставившее «Авангард» без родного дома.

Теперь омские «ястребы» проведут целый сезон в Балашихе, вдали от родных города и болельщиков.

30 августа команда тепло попрощалась с фанатами, проведя презентацию обновленной (и очень красивой) формы, а также зарядившись от поклонников позитивом. За «Авангардом» в новых реалиях будет особенно интересно понаблюдать.

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