Стартует новый сезон КХЛ 

Предыдущий сезон КХЛ был, пожалуй, самым скучным, предсказуемым и неинтересным. Огромное превосходство над остальными по всем показателям питерского СКА и московского ЦСКА, подчиненное интересам сборной расписание, олимпийский приоритет…
Так продолжалось до тех пор, пока «Олимпийские атлеты» из России не выиграли ту самую Олимпиаду в Пхенчхане. Это было сделано неожиданно драматично, но вместе с тем и красиво.
И после Игр в клубных соревнованиях стало гораздо интереснее. Концовка регулярного чемпионата подарила много ярких моментов. На волоске висело попадание в плей-офф омского «Авангарда», а московское «Динамо» и вовсе пролетело мимо Кубка Гагарина, уступив в борьбе со «Спартаком» и «Северсталью».
В плей-офф же громыхнуло поражение легко выигравшего регулярку питерского СКА в дуэли с московскими армейцами, которые сами не смогли ничего противопоставить в финале казанскому «Ак Барсу».
Нынешний сезон обещает стать куда более интересным и интригующим. Более того, возможно, он станет вообще самым интересным в истории, чему поспособствуют негативные впечатления от розыгрышей последних лет.
Во-первых, СКА и ЦСКА этим летом не устраивали привычной гонки за всем молодым, блестящим и дорогим и не разоряли гнезда других клубов лиги.
Понятно, что команда Ильи Воробьева обладала отменной глубиной, но мы не увидели привычных трансферных бомб, а главными приобретениями стали вернувшийся из-за океана Наиль Якупов, голкипер Магнус Хелльберг, хабаровчане Алексей Бывальцев и Олег Ли, а также возвращенный из скрытой аренды в «Спартаке» Александр Дергачев.
Похожая ситуация и у ЦСКА, с которым питерские армейцы провернули загадочный трейд: в Северную Столицу отправился Андрей Кузьменко, а красно-синий свитер примерил Сергей Калинин.
ЦСКА тоже отпустил ряд игроков в НХЛ. За океаном попробуют свои силы Игорь Ожиганов с Богданом Киселевичем, а Валерий Ничушкин вновь попытается закрепиться в «Даллас Старз».
На подмогу из Северной Америки прибыли Сергей Толчинский, Антон Слепышев с Янником Хансеном, а также голкипер Клас Дальбек, из Швейцарии вернулся в КХЛ Линден Вей, из «Сибири» выписан Игорь Левицкий — негусто.
При этом важно, что только выросли амбиции у целого ряда клубов, которые можно отнести к категории «топ».
«Ак Барс» абсолютно точно никого не боится после прошлогоднего чемпионства и собирается повторить успех. Очень сильны на Востоке «Салават Юлаев», «Трактор» и «Авангард».
Отдельной строкой нужно выделить екатеринбургский «Автомобилист», обладающий огромными возможностями и еще большими амбициями. Уральская команда была сильна уже в прошлом году, но тогда ей чего-то не хватало.
Найджел Доус, Стефан да Коста и Дэн Секстон призваны добавить ей опыта и класса. Очевидно, что у них должно получиться.
На Западе есть постоянно приобретающий отличных хоккеистов финский «Йокерит», немного сдавший, но остающийся достаточно серьезным соперником ярославский «Локомотив», а также пережившее кому московское «Динамо».
Главным для бело-голубых этим летом стало возвращение в клуб Валерия Шанцева, с именем которого связаны золотые времена команды.
В результате динамовцы очень быстро преодолели дорогу от банкрота до мощной команды, в которую пришли Шипачев, Мика Койвисто, Дмитрий Кагарлицкий (несмотря на интерес СКА и ЦСКА), Патрик Закриссон. А появление в команде ветерана Максима Афиногенова придает «Динамо» особый шарм.
При этом ни одному из называнных выше клубов не гарантировано успешное выступление, потому что средний уровень лиги заметно вырос.
Политика сокращения, в результате которой вся хоккейная России раньше жалела новокузнецкий «Металлург», а теперь тольяттинскую «Ладу» (и не жалеет «Югру» из Ханты-Мансийска), привела к тому, что конкуренция за места в ростерах резко возросла, а значит, команды теперь не переплачивают за подписания добротных российских хоккеистов.
В результате перед стартом сезона в КХЛ не видно откровенно слабых команд. Даже «Адмирал» из Владивостока, из-за бездарного управления казавшийся безнадежным, выдал в межсезонье очень хорошие матчи и даже обыграл московский ЦСКА!
Прошлогодняя борьба за места в плей-офф была очень интересной, но в этом сезоне, похоже, все будет еще жарче.
Как уже стало привычным в последние годы, правление Континентальной хоккейной лиги прямо перед стартом сезона (хорошо, что не уже после, как тоже случалось) приняло изменения в регламенте.
Примерно за неделю до старта регулярного чемпионата, когда селекционная работа всеми командами в основном уже была проведена, перестали спустя три года считаться легионерами белорусские игроки.
Ну а прямо перед началом регулярки практически с неба свалилось еще одно нововведение.
Отныне в КХЛ будет действовать принятая в Национальной хоккейной лиге система начисления очков: два балла за любую победу, один — за поражение в овертайме или по буллитам, ноль — за фиаско в основное время.
Смысл этого новшества остается непонятен. Руководство лиги говорит о повышении конкуренции, но такая система дает поводы для различных «мутных схем», когда в основное время можно играть вничью, а потом побеждать, не теряя балла в таблицу, как при прежней, трехочковой системе.
Если бы такая система действовала уже в прошлом чемпионате, то в плей-офф вышли бы те же 16 команд, что и сыграли весной в Кубке Гагарина, лишь на Востоке произошла бы одна рокировка внутри восьмерки.
Что ж, в очередной раз КХЛ скопировала что-то из заокеанского хоккея, и остается только принять нововведение и жить с ним.
Большой ложкой дегтя в межсезонье стало разрушение части арены в Омске, оставившее «Авангард» без родного дома.
Теперь омские «ястребы» проведут целый сезон в Балашихе, вдали от родных города и болельщиков.
30 августа команда тепло попрощалась с фанатами, проведя презентацию обновленной (и очень красивой) формы, а также зарядившись от поклонников позитивом. За «Авангардом» в новых реалиях будет особенно интересно понаблюдать.
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