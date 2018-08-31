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Олимпийские чемпионы Столбова и Климов сообщили о распаде пары
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Олимпийские чемпионы Столбова и Климов сообщили о распаде пары 

Газета.Ru 10 часов назад
Российский фигурист Федор Климов объявил о распаде своей пары с Ксенией Столбовой, с которой они выступали на протяжении девяти лет.
«На сегодняшний день пары Столбова/Климов не существует по нашему обоюдному решению.
Я благодарен Ксении за совместную спортивную карьеру, за годы, которые мы вместе провели на льду. Считаю, что мы многого достигли. Но мы приняли решение прекратить подготовку, и это решение окончательное», — приводит слова спортсмена «РИА Новости».
Климов отказался подтверждать предположения о завершении своей личной карьеры, так что вполне возможно, поклонники еще увидят фигуриста в паре с другой партнершей. Однако стоит быть реалистами: надежд на это не очень много, поскольку Федор сообщил, что они с Климовой собирались вдвоем завершить карьеру уже после олимпийского сезона-2017/18.
Сомнения в уже принятом решении возникли только из-за того, что паре не удалось выступить на Олимпийских играх в Пхенчхане.
Международный олимпийский комитет (МОК) неожиданно включил Столбову в список подозрительных спортсменов, у которых могут быть проблемы с допингом, и не пустил ее на Игры. Естественно, что от главных стартов четырехлетия был автоматически отлучен и Климов.
Такое суровое наказание выглядело тем более абсурдно, что никаких официальных обвинений и доказательств предъявлено не было. Их нет и до сих пор, однако планы фигуристов на предыдущий сезон были в одночасье перечеркнуты.
После этого подопечные Нины Мозер заявили, что, даже если МОК внезапно опомнится, признает свое решение ошибкой и допустит их до Олимпиады в последний момент, они откажутся приезжать и выступать в таком «униженном состоянии».
В итоге спортсмены не поехали со сборной России на предолимпийский сбор, куда были приглашены даже с учетом своего отстранения, и решили целенаправленно готовиться к весеннему чемпионату мира. Там Столбова и Климов хотели поставить красивую точку в своей карьере и попрощаться с поклонниками.
«Ксения и Федор заканчивают карьеру, чемпионат мира будет для них заключительным турниром, — цитировал тогда ТАСС их наставницу Мозер. — Сегодня фигуристы начали тренировки, готовятся. Ребята хотят поставить достойную точку, поэтому работают с двойной мотивацией».
Однако и тут судьба не благоволила паре: во время исполнения выброса на тренировке Ксения получила разрыв связок и была вынуждена носить гипс.
Из-за этого дуэту пришлось сняться с чемпионата мира, который они рассматривали в качестве своей лебединой песни.
«Было чувство недосказанности, поэтому возникли сомнения по поводу карьеры», — признался Климов.
Однако сейчас, накануне контрольных прокатов сборной России и полноценного старта сезона-2018/19, спортсмены, видимо, приняли окончательное решение о конце совместной деятельности и, возможно, всей своей карьеры.
Любопытно, что высказывания Столбовой о расставании с партнером выглядят отнюдь не так миролюбиво, как сообщение Климова.
«С момента моей травмы перед чемпионатом мира мы даже не встречались, Федор не выходил на связь,
никакой заинтересованности ни в моем самочувствии, ни в дальнейших планах не было, — заявила спортсменка. — После случившегося я осталась наедине с собой».
При этом, в отличие от своего бывшего партнера, Столбова заверила, что у нее даже в мыслях не было завершать карьеру.
«Я полностью восстановилась, и я хочу сказать спасибо всем, кто был со мной в это сложное время. Особенно — Татьяне Анатольевне Тарасовой, которая помогла мне морально, по-человечески, и с необходимой реабилитацией, и нашему остеопату Хорхе Фернандесу. Я залечила все, что беспокоило раньше, продолжаю работать, продолжаю тренироваться», — подчеркнула спортсменка.
Судя по всему, на Ксению точно можно рассчитывать в плане возвращения на лед.
Что ж, спортсменке всего 26, а ведь золото последних Игр в Пхенчхане завоевала 34-летняя Алена Савченко (в дуэте с 29-летним Бруно Массо). В парах возраст давит не так сильно, как в одиночном катании, так что Столбова вполне еще может добиться высоких результатов. Впрочем, как и Климов, которому сейчас 27.
В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) пока не подтверждают распада титулованной пары и утверждают, что официального заявления от спортсменов не поступало, однако после высказываний обеих сторон вряд ли можно сомневаться в том, что пути Федора и Ксении разошлись.
Напомним, эту пару в 2009 году создала известный тренер Людмила Великова. Под ее руководством юные тогда фигуристы занимались до 2013 года, после чего переехали в Москву, чтобы начать сотрудничество с другой наставницей — Ниной Мозер.
Много позже Великова даже сказала в интервью «Газете.Ru», что пара выиграла Олимпиаду с ее программами.
В олимпийском сезоне-2013/14 дуэту действительно сопутствовала удача: они отобрались на Игры и стали обладателями золота Сочи-2014 в командных соревнованиях. Кроме того, Столбова/Климов завоевали серебряные медали той Олимпиады в турнире спортивных пар, уступив только своим знаменитым соотечественникам Татьяне Волосожар и Максиму Транькову.
В том же году подопечные Мозер стали бронзовыми призерами чемпионата мира. Вслед за этими успехами к паре пришли победы и в серии Гран-при: в сезоне-2014/15 они стали вторыми, а уже в следующем году одержали уверенную победу, набрав по сумме программ 229,44 балла.
Только четыре пары в истории фигурного катания добивались столь высокого результата.
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