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Фёдор Емельяненко поздравил участников турнира по самбо «Кубок двух морей»
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Фёдор Емельяненко поздравил участников турнира по самбо «Кубок двух морей» 

Чемпионат.com + ещё 1 1 час назад
Президент Союза ММА России, легендарный боец Фёдор Емельяненко направил поздравление участникам знакового турнира по самбо «Кубок двух морей», стартующего в Керчи.
«Рад приветствовать вас на Всероссийском юношеском турнире «Кубок двух морей»! В Керчи собралось рекордное количество участников со всей России. Сегодня вы испытаете не только свои навыки и умения, полученные во время тренировок, но и проверите ваш характер. Ведь каждый турнир делает вас сильнее и увереннее в своих силах», — приводит слова Емельяненко пресс-служба турнира.
Шестой по счёту Всероссийский юношеский турнир по самбо «Кубок двух морей» пройдёт в Керчи 1 и 2 сентября. Нынешние соревнования собрали рекордное количество участников: за Кубок поборется более 1000 самбистов из всех регионов страны. Впервые примет участие в состязаниях и команда из Южной Кореи.
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