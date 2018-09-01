Ещё
На международном турнире в Екатеринбурге российский боец одержал волевую победу над французом
Далее:
Читайте также:
Ещё

На международном турнире в Екатеринбурге российский боец одержал волевую победу над французом 

e1.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: e1.ru
Сегодня в Екатеринбурге прошел турнир RCC: Intro, в котором приняли участие 22 молодых бойца. Украшением турнира стал бой между Денисом Лаврентьевым и Тейлором Лэпилусом, который прилетел в Екатеринбург из Франции. Несмотря на то, что француз был более опытен и являлся явным фаворитом встречи, победу одержал российский боец.
Кроме их встречи зрителям турнира было на что посмотреть: только два боя закончились ничьей, три — решением судей и шесть — досрочно. А один из боев вовсе закончился за 18 секунд. На октагон Денис Лаврентьев выходил как андердог (в боксе — аутсайдер, — Прим. ред), ведь в активе француза было 13 побед, и три из них — в UFC. Для Дениса бой стал настоящим вызовом — спортсмен провёл всего пять боев на профессиональном уровне, но в каждом одержал победу. В этом ему помогла база дзюдо за спиной. Из-за него он часто пробовал перевести бой в на настил, но соперник был к этому готов и хорошо оборонялся. Россиянину несколько раз удавалось провести тейкдауны, но бой каждый раз возвращался в стойку.
Но к середине второго раунда Лаврентьев нашел свою дистанцию и начал уверенно работать в стойке. В третьем Денис все-таки перевел бой в партер (на настил — Прим.ред), но француз забирал ногу и попытался провести болевой прием. Лаврентьев с трудом выбрался и уже сам попытался задушить оппонента, но Лэпилус стерпел. И по итогам трех раундов судьи единогласно решили, что победу в бою одержал именно Лаврентьев.
— Бой очень непростой, соперник очень опытный. Три победы в UFC о много говорят. Но мы свое забрали, — рассказал Денис. — С сегодняшнего дня я представляю Екатеринбург и буду тренироваться здесь в Академии единоборств РМК. Я бы хотел сказать большое спасибо Игорю Алексеевичу Алтушкину за такую мощную поддержку спорта.
RCC: Intro — новый проект лиги смешанных единоборств РМК, где выступают такие спортсмены, как Александр Емельяненко и Иван Штырков. Проект Intro создали, чтобы молодые бойцы, которым бы не хватило опыта участвовать в более серьезных лигах, смогли показать себя. Сейчас промоутеры лиги RCC проанализируют выступления всех бойцов и решат кому из спортсменов предложить контракт на выступления в на главных турнирах Russian Cagefighting Championship.
e1.ru: последние новости
Очередное поражение: «Урал» пропустил четыре мяча в матче против ЦСКА Сумасшедший матч: бельгийцы вышли в 1/4 финал, вырвав у Японии три гола за последние 30 минут матча Российская сборная разгромила команду США на групповом этапе ЧМ по хоккею
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия лишится биатлона40
От Медведевой «сбежал» тренер19
Смолову вновь не повезло4
Тренер «Урала» о разгроме от ЦСКА: так играть нельзя1
Знойная подружка звезды футбола обескуражила соцсети1
Видео
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
01:21
Обляков прокомментировал свой переход в ЦСКА
Футбол
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
00:36
Жребий брошен: что ждет «Зенит» и «Спартак» в Лиге Европы
Футбол Статьи
06:47
Почему Домрачева уехала из России
Биатлон
02:37
«Ненавижу играть против нее»
Теннис Статьи
04:28
«Мог быть провал»: что делает учениц Тутберидзе особенными
Фигурное катание Статьи
00:37
От Медведевой «сбежал» тренер
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение