На международном турнире в Екатеринбурге российский боец одержал волевую победу над французом

Сегодня в Екатеринбурге прошел турнир RCC: Intro, в котором приняли участие 22 молодых бойца. Украшением турнира стал бой между Денисом Лаврентьевым и Тейлором Лэпилусом, который прилетел в Екатеринбург из Франции. Несмотря на то, что француз был более опытен и являлся явным фаворитом встречи, победу одержал российский боец.

Кроме их встречи зрителям турнира было на что посмотреть: только два боя закончились ничьей, три — решением судей и шесть — досрочно. А один из боев вовсе закончился за 18 секунд. На октагон Денис Лаврентьев выходил как андердог (в боксе — аутсайдер, — Прим. ред), ведь в активе француза было 13 побед, и три из них — в UFC. Для Дениса бой стал настоящим вызовом — спортсмен провёл всего пять боев на профессиональном уровне, но в каждом одержал победу. В этом ему помогла база дзюдо за спиной. Из-за него он часто пробовал перевести бой в на настил, но соперник был к этому готов и хорошо оборонялся. Россиянину несколько раз удавалось провести тейкдауны, но бой каждый раз возвращался в стойку.

Но к середине второго раунда Лаврентьев нашел свою дистанцию и начал уверенно работать в стойке. В третьем Денис все-таки перевел бой в партер (на настил — Прим.ред), но француз забирал ногу и попытался провести болевой прием. Лаврентьев с трудом выбрался и уже сам попытался задушить оппонента, но Лэпилус стерпел. И по итогам трех раундов судьи единогласно решили, что победу в бою одержал именно Лаврентьев.

— Бой очень непростой, соперник очень опытный. Три победы в UFC о много говорят. Но мы свое забрали, — рассказал Денис. — С сегодняшнего дня я представляю Екатеринбург и буду тренироваться здесь в Академии единоборств РМК. Я бы хотел сказать большое спасибо Игорю Алексеевичу Алтушкину за такую мощную поддержку спорта.