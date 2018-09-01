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Экс-чемпион Джуниор дос Сантос и проспект Тай Туйваса подерутся на UFC в Австралии
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Экс-чемпион Джуниор дос Сантос и проспект Тай Туйваса подерутся на UFC в Австралии 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе бразилец Джуниор дос Сантос (19-5) проверит на прочность австралийского проспекта Тая Туйвасу (8-0) в поединке, который состоится 1 декабря в рамках турнира промоушена в Аделаиде (Австралия), и, вероятнее всего, станет главным событием этого бойцовского шоу.
Как сообщает портал Combate.com, продолжительные попытки Туйвасы обратить на себя внимание Дос Сантоса возымели место, и бразилец дал устное согласие выяснить отношения в октагоне.
Тай провёл крайний поединок в июне на UFC 225, победив по очкам белоруса Андрея Орловского. Вскоре после этого он переподписал контракт с промоушеном, под знамёнами которого одержал уже три победы, ещё на шесть поединков.
Дос Сантос вернулся в октагон в июне на UFC FN 133, проведя первый бой после 15-месячного простоя из-за положительного допинг-теста, и выиграл по очкам у болгарина Благоя Иванова.
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