Экс-чемпион Джуниор дос Сантос и проспект Тай Туйваса подерутся на UFC в Австралии

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе бразилец Джуниор дос Сантос (19-5) проверит на прочность австралийского проспекта Тая Туйвасу (8-0) в поединке, который состоится 1 декабря в рамках турнира промоушена в Аделаиде (Австралия), и, вероятнее всего, станет главным событием этого бойцовского шоу.

Как сообщает портал Combate.com, продолжительные попытки Туйвасы обратить на себя внимание Дос Сантоса возымели место, и бразилец дал устное согласие выяснить отношения в октагоне.

Тай провёл крайний поединок в июне на UFC 225, победив по очкам белоруса Андрея Орловского . Вскоре после этого он переподписал контракт с промоушеном, под знамёнами которого одержал уже три победы, ещё на шесть поединков.

Дос Сантос вернулся в октагон в июне на UFC FN 133, проведя первый бой после 15-месячного простоя из-за положительного допинг-теста, и выиграл по очкам у болгарина Благоя Иванова.

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