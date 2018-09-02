Бывший чемпион организаций М-1 и One FC Марат Гафуров поделился прогнозом на бой своего соотечественника Хабиба Нурмагомедова против ирландца Конора Макгрегора, передает MMABoxing.
"У Конора всегда есть шансы. У него отличный удар с левой, которым он всегда может попасть и на этом все закончится. У него в целом очень хорошая стойка, очень сильный тайминг, он всегда чувствует когда и как надо ударить.
Но считаю, что Конор должен попасть в первые два, может три раунда, потом Хабиб его просто передышит. У него великолепная борцовская техника, которую Макгрегору будет очень сложно нейтрализовать, что довольно быстро приведет к усталости", — сказал Гафуров.
Бой Нурмагомедова и Макгрегора состоится 6 октября в Лас-Вегасе.
Ранее сообщалось, что изменилась дата пресс-конференции Нурмагомедова и Макгрегора.