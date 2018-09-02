Российский боец MMA сделал прогноз на поединок Нурмагомедов — Макгрегор

"У Конора всегда есть шансы. У него отличный удар с левой, которым он всегда может попасть и на этом все закончится. У него в целом очень хорошая стойка, очень сильный тайминг, он всегда чувствует когда и как надо ударить.

Но считаю, что Конор должен попасть в первые два, может три раунда, потом Хабиб его просто передышит. У него великолепная борцовская техника, которую Макгрегору будет очень сложно нейтрализовать, что довольно быстро приведет к усталости", — сказал Гафуров.

Бой Нурмагомедова и Макгрегора состоится 6 октября в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что изменилась дата пресс-конференции Нурмагомедова и Макгрегора.