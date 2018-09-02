Тренер Нурмагомедова: «Хабиб никогда не проиграет»

Тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес уверен, что его подопечный никогда не проиграет. По его словам, россиянин всегда найдет путь к победе.

— Хабиб настолько силен в ментальном плане, что я уверен втом, что он никогда не проиграет, — приводит слова Мендеса MMA Fighting. — Он всегда найдет путь к победе. С помощью меня или же сам, но он всегда сможет это сделать.

О психологии Нурмагомедова не приходится переживать, так как в этом плане он очень сильный. Конечно, Конор знает, на что нужно давить, но это не имеет значения. Хабиб будет оставаться спокойным до конца. Конор тоже хорош в психологической борьбе. Однако на этот раз у него достойный соперник.

Напомним, что бой Нурмагомедов — Макгрегор пройдет 6 октября в Лас-Вегасе.