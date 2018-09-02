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Тренер рассказал о непобедимости Нурмагомедова
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Тренер рассказал о непобедимости Нурмагомедова 

Lenta.ru + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Тренер Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес выразил уверенность в том, что российский боец смешанного стиля (ММА) никогда не проиграет. Его слова приводит MMA Mania.
«Я верю, что Хабиб настолько силен психологически, что никогда не проиграет. Он обязательно найдет способ победить. С моей помощью или по-своему, но он найдет путь к победе», — заявил наставник россиянина.
Мендес отметил, что не беспокоится по поводу психологического состояния подопечного в преддверии его боя с ирландцем Конором Макрегором. «Никаких проблем не будет. Конор собирается нажать на определенные кнопки, но это не имеет значения. Я уверен, что Хабиб будет спокоен до конца», — подытожил Мендес.
29 августа Мендес дал интервью, в котором восхитился Макгрегором. По его мнению, Нурмагомедову не стоит пытаться превзойти ирландца в ударной технике.
Поединок Макгрегора и Нурмагомедова пройдет в Лас-Вегасе 6 октября. В главном бою турнира UFC 229 будет разыгран пояс чемпиона в легком весе, которым владеет 29-летний россиянин.
Нурмагомедов остается непобежденным, в его активе 26 побед в 26 поединках в профессиональной карьере. Макгрегор одержал 21 победу при трех поражениях, он является экс-чемпионом UFC в легком и полулегком весе.
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