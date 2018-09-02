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Ли: у Хабиба проблемы с добиванием соперников
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Ли: у Хабиба проблемы с добиванием соперников 

Чемпионат.com 2 часа назад
Боец UFC Кевин Ли считает, что у российского чемпиона организации Хабиба Нурмагомедова есть проблемы с досрочным завершением боёв. По мнению Кевина Ли, Нурмагомедов не умеет добивать соперников.
«Вы хоть раз видели, чтобы Хабиб добивал ребят из топа дивизиона? Он сломил Майкла Джонсона, но ему пришлось практически умолять соперника, потому что он не знал, как закончить. В конце концов Майкл отдал ему руку и сдался. Хабиб просто не мог закончить с ним», — подчеркнул Кевин Ли.
6 октября россиянин Хабиб нурмагомедов будет защищать свой чемпионский пояс в поединке с экс-чемпионом организации в двух весовых категориях, ирландским бойцом Конором Макгрегором. Бой пройдёт в Лас-Вегасе на турнире UFC 229.
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