Мэйуэзер и Макгрегор проведут реванш по правилам бокса — Флойд-старший

Флойд Мэйуэзер-старший, отец и тренер многолетнего лидера рейтинга лучших боксёров современности pound-fof-pound Флойда Мэйуэзера-младшего, выразил уверенность, что его сын непременно проведёт реванш со звездой ММА Конором Макгрегором . Напомним, что в августе прошлого года Мэйуэзер и Макгрегор вышли в боксёрский ринг, чтобы провести самый денежный бой в истории единоборств. В итоге всё прогнозируемо завершилось досрочным поражением Конора (ТКО 10).

«Выглядит так, что Флойд и Конор Макгрегор будут драться, — заявил Мэйуэзер-старший. — Я не знаю точно, но как по мне, выглядит это именно так. Кажется, Флойд будет драться снова, и Конор Макгрегор тоже хочет драться. Даже если Конор на самом деле этого не хочет, он сделает это из принципа, чтобы показать людям, что он может, хотя на самом деле он не может ничего. На этот раз Макгрегор должен лечь, чтобы у него больше не было желания вернуться в игру. Я хочу, чтобы Флойд отбил ему это желание окончательно».

При этом Флойд-отец подчеркнул, что речь идёт именно о реванше по правилам бокса: «Да, они сделают это снова тем же способом. Я думаю, Конор хочет отквитать поражение, хотя у него ничего из этого не выйдет. Но люди это обсуждают, и похоже, что сейчас все заинтересованы в этом поединке».

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Источник: FightTime

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