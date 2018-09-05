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Мейвезер и Макгрегор могут встретиться снова
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Мейвезер и Макгрегор могут встретиться снова 

Вести.Ru + ещё 8 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Боксер Флойд Мейвезер-младший и боец смешанного стиля Конор Макгрегор могут провести свой второй бой. О возможности поединка сообщил отец и менеджер боксера Флойд Мейвезер-старший.
В прошлом году Мейвезер и Макгрегор встретились на ринге. Бой, проходивший по правилам бокса, завершился победой Флойда. Этот поединок стал последним в карьере Макгрегора.
Однако знаменитый американский боксер готов вернуться на ринг ради второго боя с ирландцем. "Похоже, мой сын снова готов драться. Думаю, они снова будут биться по правилам бокса. Думаю, Макгрегор хочет добиться победы и никогда не возвращаться к этому снова. Об этом говорят. Похоже, есть серьезная заинтересованность в этом бое", приводит слова Мейвезер-старшего "Спорт-Экспресс".
В настоящее время Конор Макгрегор готовится к бою в рамках турнира UFC 229 с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым. Поединок пройдет в Лас-Вегасе 6 октября.
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