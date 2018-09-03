Кевин Ли: Конор отправит Нурмагомедова спать

«Чеченец никогда не будет выполнять приказы дагестанца». Шоу Макгрегора началось

«Думаю, что Конор отправит Нурмагомедова спать. Я смотрю на предматчевые расклады и обращаю внимание на стили, особенно на то, как Макгрегор справляется с бойцами, стиль которых похож на манеру ведения боя Нурмагомедова.

У Хабиба остаются всё те же дыры в обороне, которые я наблюдаю годами. Знаю, что Макгрегор их тоже видел. И если вы их видели и они не стали хотя бы немного меньше, то Хабиб отправится спать. Нурмагомедов пропускать очень много ударов», — цитирует Ли MMAJunkie.