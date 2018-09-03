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Кевин Ли: Конор отправит Нурмагомедова спать
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Кевин Ли: Конор отправит Нурмагомедова спать 

Советский спорт 8 часов назад
Фото: Советский спорт
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«Думаю, что Конор отправит Нурмагомедова спать. Я смотрю на предматчевые расклады и обращаю внимание на стили, особенно на то, как Макгрегор справляется с бойцами, стиль которых похож на манеру ведения боя Нурмагомедова.
У Хабиба остаются всё те же дыры в обороне, которые я наблюдаю годами. Знаю, что Макгрегор их тоже видел. И если вы их видели и они не стали хотя бы немного меньше, то Хабиб отправится спать. Нурмагомедов пропускать очень много ударов», — цитирует Ли MMAJunkie.
Напомним, бой Нурмагомедов — Макгрегор пройдет 6 октября в Лас-Вегасе. Для 29-летнего российского бойца этот поединок станет первым, в котором он будет защищать свой чемпионский титул, завоеванный в апреле после победы над Элом Яквинтой из США.
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