Допинг-офицеры пришли к Нурмагомедову в семь утра

Офицеры допинг-контроля пришли к Нурмагомедову в семь утра

Спортсмен в инстаграме отметил, что ему пришлось сдавать допинг-тест в семь утра.

6 октября в Лас-Вегасе пройдет поединок за титул чемпиона UFC в весовой категории до 70 кг между Нурмагомедовым и ирландским бойцом Конором Макрегором.