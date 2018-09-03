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Допинг-офицеры пришли к Нурмагомедову в семь утра
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Офицеры допинг-контроля пришли к Нурмагомедову в семь утра 

Газета.Ru 28 минут назад
Фото: USA TODAY Sports
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов сообщил, что представители Антидопингового агентства США (USADA) пришли к нему для взятия анализов, сообщает "Советский спорт".
Спортсмен в инстаграме отметил, что ему пришлось сдавать допинг-тест в семь утра.
6 октября в Лас-Вегасе пройдет поединок за титул чемпиона UFC в весовой категории до 70 кг между Нурмагомедовым и ирландским бойцом Конором Макрегором.
Ранее тренер Нурмагомедова Хавьер Мендес поделился мнением о своем подопечным.
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