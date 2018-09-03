Хабиб — Конор, Фёдор — Соннен, Олейник — Хант — осенью в ММА. Часть 1

Все звёзды ММА из России подерутся этой осенью. Часть 1.

«Ожидание закончено». Именно под таким лозунгом UFC раскручивает поединок, который многие называют крупнейшим в истории ММА. Хабиб Нурмагомедов проведёт первую защиту титула в лёгком весе против Конора Макгрегора, экс-чемпиона UFC в двух категориях и главной звезды ударного спорта.

Ирландец ушедшим летом уладил проблемы с законом и почти сразу занял место на самой убойной афише последних лет. Теперь Конору предстоит вернуться в клетку после двух лет отсутствия в смешанных единоборствах.

Причём сразу против оппонента, которого всю дорогу называли ночным кошмаром Макгрегора из-за его стиля. Возможно, поэтому Ноториус отказывается с присущей ему как правило активностью раскручивать поединок в соцсетях. За это он даже попал в немилость боссам UFC.

И всё же нет сомнений, что поединок Хабиб — Конор будет претендовать на звание самого кассового в истории. Билеты на ивент разошлись за считанные минуты — при том, что цену на них заломили в два раза дороже обычного.

Всё-таки Фёдор Емельяненко вернулся по-настоящему. Последних сомневающихся лучший тяжеловес в истории переубедил февральским поединком с Фрэнком Миром . Опаснейший джитсер из Америки был «удосрочен» Последним Императором в стартовом раунде. Причём Фёдор работал в манере себя образца выступлений в Pride. Сначала Емельяненко зарубился с Миром и чуть не упал, потом восстановился и исполнил убойный бросок в стиле самбо из клинча у сетки, а закончил всё красивым апперкотом навстречу, при попытке Фрэнка пройти в ноги.

Соперником Фёдора по полуфиналу Гран-при Bellator станет Чел Соннен, бывший претендент на пояс UFC в двух весовых категориях и отец трештока в смешанных единоборствах. Раньше Американский Гангстер выступал в среднем и полутяжёлых дивизионах, но с возрастом Соннену стало сложнее гонять вес, и организаторы решили добавить его в турнир к тяжеловесам. Можно уже смело говорить, что они не ошиблись с выбором, ведь первую стадию «восьмёрки» (четвертьфинал против Квинтона Джексона) Чел прошёл без особых проблем.

По всем раскладам Емельяненко считается явным фаворитом боя с Сонненом. В каждом из главных аспектов игры Фёдор минимум не уступает Челу: по габаритам бойцы примерно одинаковые, в стойке преимущество за россиянином, а в борьбе на земле атлетов можно поставить примерно на один уровень. Но и здесь Последний Император может противопоставить Гангстеру богатый опыт в борьбе с более тяжёлыми соперниками.

Александру Волкову должны были дать титульник сразу после победы над Фабрисиу Вердумом весной этого года. Однако у компании поменялись планы после того, как своего пояса лишился некогда доминирующий в дивизионе Стипе Миочич , а новым чемпионом стал обладатель титула в весе до 93 килограмм Даниэль Кормье . Ситуация в самой крупной категории запуталась. Не будем вдаваться в подробности, скажем главное — теперь Волкову необходимо побеждать Льюиса, и это далеко не худший вариант. Дело в том, что Деррик оказался на второй строчке рейтинга по воле случая, — на самом деле он никогда не обладал соответствующим своему нынешнему месту набором качеств.

Не хотелось бы принижать заслуг и умений Льюиса, но вряд ли именно он сумеет стать непреодолимым препятствием на пути набравшего ход Александра Волкова. Столь высокий статус в компании Деррик получил лишь благодаря июльской победе над звёздным Фрэнсисом Нганну , почему-то забывшим в тот вечер свои пушечные удары дома.

Одна из самых крутых трилогий в истории полусреднего веса за пределами UFC будет завершена 29 сентября. Организаторы нового звёздного Гран-при Bellator решили свести двух бывших чемпионов дивизиона до 77 килограмм уже на первой стадии турнира. Андрей Корешков и Даглас Лима по разу били друг друга, и каждая из этих побед получилась безоговорочной: в первом бою россиянин доминировал пять раундов и забрал решение, а в реванше бразилец «потушил» нашего бойца в третьей трёхминутке и вернул себе пояс.

Корешков закрыл поражение, без особых проблем разобравшись с жёстким ударником Чиди Нджокуани в прошлом августе. После, в июле уже этого года, Андрей также в не особо хлопотном бою разобрал Васо Бакочевича.

Даглас Лима выйдет в клетку впервые после поражения Рори Макдональду. В суровом побоище канадец с огромным трудом отобрал титул у бразильца, а тот в свою очередь доказал, что может на равных биться с лучшими атлетами планеты.

Победитель поединка Лима — Корешков обязательно будет считаться теневым фаворитом всего Гран-при.

Для двух опытных, повидавших виды тяжеловесов поединок в клетке Bellator — одна из последних возможностей в карьере одержать громкую победу. По сути дерби ветеранов Нельсон — Харитонов должно определить — кто из двух уважаемых верзил всё ещё способен продолжать конкурировать на высоком уровне, а кому — пора подумать о пенсии.

Рой Нельсон на октябрьском Bellator 207 впервые выйдет в клетку после поражения Мэтту Митриону в феврале этого года. До этого Деревенщина побеждал Хави Аялу в поединке-дебюте в Bellator.

Сергей Харитонов выступает гораздо активнее и удачнее Нельсона — в его активе сейчас серия из пяти боёв без поражений (4 победы, 1 «не состоявшийся»). Причём все эти поединки россиянин провёл с мая 2017 года. Для сравнения будущий соперник Харитонова Нельсон дрался лишь трижды с того же момента.

Последний раз Сергей проигрывал в ноябре 2016 года — как раз тому самому Хави Аяле, которого после этого побеждал Нельсон. Однако не стоит уделять этому факту слишком много внимания — эксперты отмечали, что Аяле действительно повезло снести Харитонова первым же ударом. В 9 случаях из 10 это Хави вряд ли бы удалось. Будем надеяться, что не удастся и Нельсону, ведь его удар всегда считался одним из самых тяжёлых в спорте.

Продолжение следует…