Чем пресса злит Александра Емельяненко. Боец все объяснил 

Российский боец ММА Александр Емельяненко рассказал, почему ему не нравится общаться с журналистами.
— Не успел воды попить, сполоснуться, а мне уже вопросы давай задавать… У прессы, такое ощущение, нет задачи наладить нормальное общение с человеком. Она хочет бежать впереди планеты всей, с камерой и микрофоном, кричать «Ооо, сенсация!», без разницы, что произошло. Поехал швы накладывать, так начали «Ооо, что случилось?!» Да что вы лезете? Сказал тогда, чтобы прессу убрали, чтобы не было ее рядом со мной. У нас пресса очень назойливая, докучливая, — сказал Емельяненко. — А когда компания отправляет на бой человека, который вообще далеко от спорта… Не просто от ММА, а от спорта в целом, даже не знает, как физкультура пишется… Подходит ко мне, не знает, что спросить. Смотрит на меня круглыми глазами. Я что, за него должен вопросы себе придумывать, за него его работу делать? В последнее время у меня вообще нет желания общаться с прессой! Поэтому и делаю акцент на своих Инстаграме и «Вконтакте». Чтобы люди оттуда черпали информацию. (Илья АНДРЕЕВ)
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