Чем пресса злит Александра Емельяненко. Боец все объяснил 

Спорт-Экспресс: последние новости

Александр Емельяненко: "Я постоянно борюсь! Выделите это жирным шрифтом, чтобы все умники прочитали"

Марат Гафуров: "У Конора есть шанс в бою с Хабибом. У него отличный удар с левой"