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Александр Емельяненко: «Я постоянно борюсь! Выделите это жирным шрифтом, чтобы все умники прочитали»
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Александр Емельяненко: «Я постоянно борюсь! Выделите это жирным шрифтом, чтобы все умники прочитали» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Российский боец ММА Александр Емельяненко в интервью «СЭ» сказал, что он уделяет борьбе достаточное внимание.
— Сейчас все говорят о том, что вы уж слишком большой акцент делаете на бое в стойке. Может, следует что-то поменять?
— Да я борюсь! Борюсь постоянно! Жирным шрифтом выделите это! Чтоб все умники видели. Вот рассмотрим вечерние тренировки. Не утренние, где ОФП, кроссфит и так далее. Понедельник — кикбоксинг. Вторник — грепплинг. Среда — бокс. Четверг — вольная борьба. Пятница — спарринги. Что мне еще набарывать? Что еще?!
Вот он (Тони Джонсон. — Прим. «СЭ») прыгал и прыгал в ноги. Ну, сумел он перевести меня в партер. Но даже в финалах Олимпиад по вольной борьбе, где уровень высочайший, кто-нибудь да пройдет в ноги. А что про наши бои говорить тогда? Это же и бокса касается. ну невозможно руки постоянно у головы держать, невозможно не пропускать! А то сидят у телевизора… Нужно им, чтобы все в смешанных единоборствах было так же идеально, как в боевиках, как в компьютерных играх. Пусть сами выйдут и поборются, побоксируют. (Илья АНДРЕЕВ)
Полную версию материала вы можете прочитать здесь.
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