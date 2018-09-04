Чемпион М-1 заменит травмированного Ахмедова на UFC в Москве

Чемпион М-1 Global в среднем весе Артем Фролов выйдет на замену травмированному Омари Ахмедову на турнире UFC в Москве против Си Би Доллавэя.

«Я очень рад за Артема, немножко переживаем, что он принял бой на таком коротком сроке, всего за две недели, но я уверен, что он в очередной раз покажет свой высочайший уровень», — считает президент М-1 Global Вадим Финкельштейн

«Я давно говорил, что Артем — это второй по силе боец среднего веса в России после Шлеменко, и он заслужил этот шанс. Вы наверняка знаете, что Артем должен был провести супербой против обидчика Шлеменко Бруно Силвы, так вот, хочу вас обрадовать, этот бой состоится на одном из наших осенних турниров», — цитирует Финкельштейна пресс-служба турнира UFC в Москве.