Нурмагомедов ответил Макгрегору вне ринга

«Своими заявлениями он достать нас не сможет, в этом плане мы себя ведём железно. Мы даже пропускаем всё, но ничего не проглатываем. Впереди — клетка и бой», — приводит его слова Tofight.

Также он добавил, что хотел бы видеть своего сына в бою против американца Тони Фергюсона

Встреча между Нурмагомедовым и ирландским Макгрегором состоится 6 октября на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе.