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Нурмагомедов ответил Макгрегору вне ринга
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Нурмагомедов ответил Макгрегору вне ринга 

News.ru + ещё 1 3 часа назад
Отец и по совместительству тренер российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов заявил, что сыну и его команде безразличны выходки ирландца Конора Макгрегора. Он отметил, что только поединок рассудит спортсменов.
«Своими заявлениями он достать нас не сможет, в этом плане мы себя ведём железно. Мы даже пропускаем всё, но ничего не проглатываем. Впереди — клетка и бой», — приводит его слова Tofight.
Также он добавил, что хотел бы видеть своего сына в бою против американца Тони Фергюсона.
Встреча между Нурмагомедовым и ирландским Макгрегором состоится 6 октября на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе.
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