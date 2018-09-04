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Емельяненко рассказал о лечении разбитого лица после боя с американцем
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Емельяненко рассказал о лечении разбитого лица после боя с американцем 

Lenta.ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: ToFight.ru
Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко рассказал, что травмы, полученные им в бою с американцем Тони Джонсоном, не были серьезными. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
«У меня все отлично. Никаких серьезных травм нет. Сделали МРТ — с головой все в порядке. Было пару рассечений, и чтобы они быстрее зажили, поехал в больницу, наложил швы и быстро восстановился. Конечно, неохота было туда ехать, толкаться в приемном отделении. Но послушал секундантов, поехал и поэтому все так быстро зажило», — рассказал спортсмен.
Бой россиянина с Джонсоном в рамках лиги World Fighting Championship Akhmat (создана на базе чеченского бойцовского клуба «Ахмат») завершился вничью. После поединка Емельяненко доставили в больницу. Врачи зафиксировали у спортсмена гематомы и ушибы.
В послужном списке Емельяненко-младшего 28 побед при семи поражениях и одной ничьей. На счету Джонсона — 11 побед, четыре поражения и одна ничья.
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