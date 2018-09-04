«Меня застали врасплох»: Хабиба проверили на допинг в США

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов рассказал об активных проверках со стороны Антидопингового агентства США (USADA) в преддверии поединка с ирландцем Конором Макгрегором . В последний раз допинг-офицеры нагрянули к Дагестанскому Орлу в 7 утра и «застали его врасплох».

Остался лишь месяц до самого ожидаемого поединка года в мире смешанных единоборств (ММА): уже 6 октября в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 229 в Лас-Вегасе сразятся россиянин Хабиб Нурмагомедов и скандально известный ирландец Конор Макгрегор.

Чем ближе бой, тем более напряженной становится обстановка. Если раньше основной ажиотаж вокруг этого противостояния создавал Макгрегор своими неоднозначными постами в соцсетях (в частности, он оскорблял отца и близких друзей соперника), то теперь к делу подключились и антидопинговые органы.

Нурмагомедов сообщил в своем инстаграме, что сотрудники Антидопингового агентства США (USADA) явились к нему домой в семь утра, чтобы неожиданно взять пробу.

«Меня буквально застали врасплох. Проверяющие нагрянули прямо в семь утра, пришлось срочно сдавать тест. Результат отрицательный», — подчеркнул боец.

При этом стоит отметить, что сам Хабиб ничего не имеет против допинг-тестов и с пониманием относится к повышенному вниманию к себе — в том числе и со стороны американского агентства.

«Нас постоянно тестирует USADA. Считаю, это правильно. Если твой оппонент применяет стероиды, то получает преимущество. Более того, он может покалечить соперника. На мой взгляд, 50 процентов бойцов UFC используют допинг. Но идет зачистка», — отмечал Нурмагомедов на одной из своих онлайн-конференций.

В настоящее время Хабиб тренируется в США, и найти его не так уж сложно. Однако допинг-офицеры умудрялись разыскать спортсмена даже в Махачкале и за прошлый год посетили его целых 13 раз. Как говорит сам боец, он уже свыкся с постоянными заборами крови и прочих веществ организма.

Не каждый спортсмен топового уровня относится к неожиданным проверкам с таким стоическим спокойствием. Например, американская теннисистка Серена Уильямс однажды вообще отказалась сдавать пробу, когда допинг-офицер прибыл к ней без предупреждения в неудобное время. Однако Нурмагомедова довольно сложно вывести из себя: он предпочитает реагировать на неприятные события с иронией.

Любопытно, что, несмотря на такую философскую позицию по отношению к допинг-проверкам, один из потенциальных соперников Дагестанского Орла Тони Фергюсон однажды пытался обвинить его в употреблении запрещенных веществ. Никаких доказательств у американца не было, но звучало это громко.

«Хабиб «залеживает» соперника, не хочет драться по-настоящему, а потом берет перерыв.

Я не знаю, что там происходит с допингом в России и сколько раз его тестируют, но, если этому чуваку надо драться, а потом он берет перерыв, прежде чем снова драться, то я не знаю… Это выглядит так, словно он на курсе. Но если его все-таки проверяют на допинг, то это круто»,

Услышав такие обвинения, Нурмагомедов не стерпел и довольно резко ответил сопернику в социальных сетях:

«Этот придурок Фергюсон сомневается в моих допинг-пробах! Эй, придурок, меня проверили уже 11 раз, и все 11 раз антидопинговая комиссия сказала, что во мне нашли слишком много мужества, в отличие от твоих глаз, которых ты не показал мне при нашей последней встрече».

К счастью, ни одного реального обвинения в сторону действующего чемпиона UFC в легком весе сделано не было. А поединок с Фергюсоном, кстати, так и не состоялся: в самый ответственный момент травмы попеременно получали то один боец, то другой, и в итоге взаимные оскорбления так и остались невысказанными в октагоне.

А вот бою с Макгрегором уже, кажется, ничто не способно помешать. UFC вовсю раскручивает этот поединок под лозунгом «Ожиданию пришел конец» — публика действительно слишком долго ждала этого противостояния.

«Хабиб получит рекордную сумму для российского бойца в смешанных единоборствах. Гонорар составит больше $10 млн», — цитирует Tofight менеджера российского бойца Али Абдель-Азиза. Благодаря созданному ажиотажу оба бойца выбили себе неплохой гонорар. Уже стало известно, что Нурмагомедов получит около $10 млн

Гонорар Макгрегора пока неизвестен, однако предполагается, что его доходы за поединок превысят $15 млн И та, и другая сумма невероятно высока для бойцов UFC. Предыдущий рекорд принадлежал все тому же Макгрегору и составлял $3,59 млн, которые он получил за бой двухлетней давности против Эдди Альвареса . Ирландец стабильно получает самые выгодные контракты в ММА, поскольку лучше всех умеет раскручивать бои и превращать их в шоу.

Поединок против Нурмагомедова мог бы стать венцом провокационного искусства Конора, однако он неожиданно занял гораздо более осторожную позицию, чем обычно.

После нескольких постов с оскорблениями на национальной почве в адрес Хабиба и его близких Макгрегор успокоился и с тех пор выкладывает исключительно свои фото с тренировок — иногда даже без подписи.

Боссы UFC даже выражали недовольство таким поворотом событий, о чем сообщил журналист Дейв Мельцер.

«Одна из причин, по которой вы не видите интервью с Конором Макгрегором — он на них не соглашается. Нет никаких запланированных пресс-конференций, потому что Макгрегор не давал на это согласия.

В UFC разочарованы подходом Конора к раскрутке боя с Хабибом, но в итоге у Макгрегора есть свои рычаги воздействия на организацию, потому что билеты на турнир уже раскуплены.