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Тренер: Хабиб Нурмагомедов настолько силен в ментальном плане, что он никогда не проиграет
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Тренер: Хабиб Нурмагомедов настолько силен в ментальном плане, что он никогда не проиграет 

Российский стадион 4 часа назад
Фото: Российский стадион
Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, выразил уверенность, что его подопечный сумеет избежать поражений за карьеру.
— Хабиб настолько силен в ментальном плане, что я уверен в том, что он никогда не проиграет. Он всегда сможет найти путь к победе. Нурмагомедов очень силен в психологическом плане. Конечно, Макгрегор знает, как надо проводить бой, на какие места давить, но это все неважно. Хабиб сумеет оставаться спокойным до конца. Конор хорош в психологическом противостоянии, но на этот раз он получит достойного соперника, — приводит слова тренера MMA Fighting.
Нурмагомедов и Макгрегор проведут бой в рамках турнира UFC 229 6 октября. Поединок станет главным событием вечера.
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