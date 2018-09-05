Александр Емельяненко сбрил бороду

Российский боец Александр Емельяненко , который своей последний поединок с бывшим бойцом Bellator, американцем Тони Джонсоном на турнире по смешанным единоборствам WFCA 50 завершил ничьей, сбрил бороду.

«Вот такой я без бороды!», — написал российский боец на своей странице в «Инстаграме» в подписи к несколькими снимкам, на которых он проиллюстрировал свой переход от бороды к выбритому лицу через усы.

Посмотреть фотографию можно на странице Александра Емельяненко в «Инстаграме».

Напомним, ранее спортсмен заявил, намерен получить второе высшее образование, подал документы на поступление в Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М. Д. Миллионщикова и в сентябре будет сдавать вступительные экзамены.