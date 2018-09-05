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Александр Емельяненко сбрил бороду
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Александр Емельяненко сбрил бороду 

Чемпионат.com 4 часа назад
Российский боец Александр Емельяненко, который своей последний поединок с бывшим бойцом Bellator, американцем Тони Джонсоном на турнире по смешанным единоборствам WFCA 50 завершил ничьей, сбрил бороду.
«Вот такой я без бороды!», — написал российский боец на своей странице в «Инстаграме» в подписи к несколькими снимкам, на которых он проиллюстрировал свой переход от бороды к выбритому лицу через усы.
Посмотреть фотографию можно на странице Александра Емельяненко в «Инстаграме».
Напомним, ранее спортсмен заявил, намерен получить второе высшее образование, подал документы на поступление в Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М. Д. Миллионщикова и в сентябре будет сдавать вступительные экзамены.
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