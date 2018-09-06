«Мы ничего не прощаем»: отец Нурмагомедова прокомментировал оскорбления Макгрегора

Напомним, что Хабиб и Конор проведут поединок 6 октября в рамках турнира UFC 229. Ранее Макгрегор назвал Абдулманапа трусом.

«Нас достать он не может, — заверил Нурмагомедов-отец. — В этом аспекте мы железно ведём себя. Мы пропускаем всё мимо, но ничего не прощаем. Впереди клетка и бой».

Также Абдулманап отметил, что со спортивной точки зрения Макгрегор представляет для них даже меньше интереса, чем американец Тони Фергюсон: «Для шума, для денег, чтобы уже закрыть этот вопрос, Конор нам подходит. А ради спортивной составляющей я бы хотел бой с Фергюсоном . Мне очень хочется, чтобы он вернулся и выиграл бой у (Энтони) Петтиса. Интрига сохранится, и это будет интересно всему миру. Одиннадцать побед у Хабиба, одиннадцать у Тони — опять будет бой, которого ещё не было».

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Источник: FightTime

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