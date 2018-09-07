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Магомедшарипов: «Надеюсь в 2019 году подраться за пояс UFC»
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Магомедшарипов: «Надеюсь в 2019 году подраться за пояс UFC» 

SPORT24.ru + ещё 5 7 сентября 2018
Российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов рассказал, с кем бы он хотел подраться после своего поединка на турнире UFC 228.
«В ноябре–декабре хочу подраться с Чадом Мендесом или Жозе Алдо. С кем-то из топ-10. Думаю, вариант с Чадом Мендесом выглядит предпочтительнее, так как он недавно вернулся. Хочу проверить его борьбу. Когда мне бы хотелось подраться за пояс? Я тут для того, чтобы взять пояс. Если не будет никаких травм, то надеюсь в следующем году провести чемпионский бой», — сказал Магомедшарипов в интервью ESPN.
Напомним, в ночь 8 на 9 сентября (время московское) Магомедшарипов проведет бой с американцем Брэндоном Дэвисом в рамках турнира UFC 228, который пройдет в Далласе.
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