Магомедшарипов: «Надеюсь в 2019 году подраться за пояс UFC»

Российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов рассказал, с кем бы он хотел подраться после своего поединка на турнире UFC 228.

«В ноябре–декабре хочу подраться с Чадом Мендесом или Жозе Алдо. С кем-то из топ-10. Думаю, вариант с Чадом Мендесом выглядит предпочтительнее, так как он недавно вернулся. Хочу проверить его борьбу. Когда мне бы хотелось подраться за пояс? Я тут для того, чтобы взять пояс. Если не будет никаких травм, то надеюсь в следующем году провести чемпионский бой», — сказал Магомедшарипов в интервью ESPN.