Забит Магомедшарипов: Я хочу драться с Алду и Мендешом

Этой ночью Магомедшарипов с помощью болевого приема на ногу одолел Брэндона Дэвиса на турнире UFC 228.

«Я посмотрел повтор своих болевых приемов в бою с Дэвисом. Получилось красиво, но я работал над этим, спасибо моему тренеру. После смены противника перестроиться было не так сложно, ведь я долго готовился. Я больше боялся, что мне не найдут соперника, ведь было потрачено много времени и сил на подготовку, но спасибо UFC, что они сделали мое выступление возможным.

Мне нравится стиль Алду и Мендеша, я хочу драться с такими крепкими бойцами, которые идут до конца. Чтобы стать лучшим, нужно драться с лучшими», — сказал Магомедшарипов в интервью UFC.

На счету 27-летнего Магомедшарипова 16 побед и одно поражение.