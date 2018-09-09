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Забит Магомедшарипов: Я хочу драться с Алду и Мендешом
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Забит Магомедшарипов: Я хочу драться с Алду и Мендешом 

Советский спорт + ещё 7 9 сентября 2018
Этой ночью Магомедшарипов с помощью болевого приема на ногу одолел Брэндона Дэвиса на турнире UFC 228.
«Я посмотрел повтор своих болевых приемов в бою с Дэвисом. Получилось красиво, но я работал над этим, спасибо моему тренеру. После смены противника перестроиться было не так сложно, ведь я долго готовился. Я больше боялся, что мне не найдут соперника, ведь было потрачено много времени и сил на подготовку, но спасибо UFC, что они сделали мое выступление возможным.
Мне нравится стиль Алду и Мендеша, я хочу драться с такими крепкими бойцами, которые идут до конца. Чтобы стать лучшим, нужно драться с лучшими», — сказал Магомедшарипов в интервью UFC.
На счету 27-летнего Магомедшарипова 16 побед и одно поражение.
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