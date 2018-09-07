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Антонина Шевченко дебютирует в UFС 30 ноября
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Антонина Шевченко дебютирует в UFС 30 ноября 

Чемпионат.com 5 часов назад
Антонина Шевченко, старшая сестра киргизского бойца смешанных боевых искусств Валентины Шевченко, выступающей под эгидой UFC в женской легчайшей весовой категории, подписала контракт с UFC после победы 26 июня в бою на проекте Dana White’s Contender Series.
Дебют Шевченко-старшей в главном промоушене UFC состоится в рамках турнира TUF 28 Finale в Лас-Вегасе (США). Поединок состоится 30 ноября и будет проходить в категории легчайшего веса. Соперницей Антонины станет американская спортсменка Эшли Эванс-Смит.
В активе Шевченко шесть проведённых в смешанных боевых единоборствах боёв и победы во всех. У Эванс-Смит статистика хуже — из шести боёв в MMA она выиграла лишь три встречи и трижды потерпела поражение.
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